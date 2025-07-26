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    桃園》罷免失敗！魯明哲「不同意票」比「當選票數」多3000票

    立委魯明哲（右）感謝鄉親支持反惡罷。（記者李容萍攝）

    立委魯明哲（右）感謝鄉親支持反惡罷。（記者李容萍攝）

    2025/07/26 20:59

    〔記者李容萍／桃園報導〕公民團體發動罷免桃園市六席國民黨立委開票結果出爐，第三選區立委魯明哲今晚6點由妻子汪玉仙陪同抵達中壢區反惡罷總部，向支持拱手感謝，魯明哲上台宣布，「反惡罷，中壢人贏了！」開票結果，不同意罷免10萬5323票已經超過他去年當選的10萬2056票（同意罷免6萬6301票），他要感謝鄉親的支持。

    魯明哲表示，他要再次感謝中壢鄉親敢站出來，堅定投給「不同意罷免」一票，讓「魯蛋」順利在這場挑戰中勝出。他也謝謝桃園市長張善政、桃園市議會議長邱奕勝及地方議員、里長、志工等這一路的協助，共同對抗這場大惡罷。未來，「魯蛋」一定會更加努力，不負選民所託。

    罷免開票出爐，魯明哲說，這次罷免挑戰的結果，希望是社會和諧修補的開始，希望所有罷團及民進黨留給台灣休養生息的空間，公民已經出來告訴民進黨，「我們需要更和諧，而不是要雙標治國」，他期盼因這次「惡罷」所造成的社會撕裂，能夠盡快撫平，期待所有中壢市民團結在一起，爲建設更美好的中壢而努力。

    大罷免即時開票專頁

    魯明哲（中）感謝鄉親支持反惡罷。（記者李容萍攝）

    魯明哲（中）感謝鄉親支持反惡罷。（記者李容萍攝）

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