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    北市投票率約59％ 徐巧芯、王鴻薇、李彥秀同意罷免票數都逾門檻

    罷免開票後，國民黨台北市黨部舉行記者會，市長蔣萬安與黨部代主委戴錫欽與過關的5名立委致謝。（記者方賓照攝）

    罷免開票後，國民黨台北市黨部舉行記者會，市長蔣萬安與黨部代主委戴錫欽與過關的5名立委致謝。（記者方賓照攝）

    2025/07/26 20:50

    〔記者何玉華／台北報導〕台北市5名國民黨立委順利挺過罷免案，5個罷免選區的整體投票率約59%，以徐巧芯的第7選區投票率最高，第3選區的王鴻薇居次，第4選區的李彥秀排第三；徐巧芯、王鴻薇、李彥秀3人的同意罷免票數也都超過罷免門檻。

    台北市5個罷免選區的投票總人數為129萬1072人，投票人數為76萬2128人，投票率約59.03%；徐巧芯的投票率最高達59.98%，王鴻薇居次為59.59%，李彥秀為59.14%排第三，第8選區賴士葆為58.63%，第6選區羅智強為57.69%最低。

    根據台北市選委會統計，徐巧芯、王鴻薇、李彥秀的同意罷免票都超過罷免門檻數，徐巧芯同意票達6萬2633票，罷免門檻為5萬7785票；王鴻薇同意票7萬6463票，罷免門檻6萬8578票；李彥秀同意票7萬8560票，罷免門檻7萬7972票。此外，5人的不同意罷免得票數都高於立委選舉時的得票比例，顯示在罷免、反罷免雙方的強力交鋒下，藍軍基本盤盡出。

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