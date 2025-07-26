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    罷免案全數失利 許美華：我們是為應該做的事而戰

    許美華發文表示，這場公民運動雖未勝選，但不是在做一件我們覺得會成功的事，而是我們認為應該做的事。（擷自臉書）

    許美華發文表示，這場公民運動雖未勝選，但不是在做一件我們覺得會成功的事，而是我們認為應該做的事。（擷自臉書）

    2025/07/26 20:33

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕「大罷免行動」首波落幕，針對24位國民黨立委與新竹市長高虹安的罷免案，最終全數未過關。長期聲援課金後援的「奇遊團」（當年反對中國紫光併購台灣聯發科的行動）成員「許美華」發文，直言這場公民運動雖未勝選，但「我們不是在做一件我們覺得會成功的事，而是我們認為應該做的事」。

    許美華指出，在「藍大於綠」的選區要贏得任何一場選舉都極為艱難，對於毫無選舉經驗的公民團體來說更是挑戰，最終未能翻轉基本盤，雖非意料之外，仍令人遺憾。她認為，這次反罷免方全面動員成功，國民黨在各地深藍選區發揮強大組織力，甚至傳出透過發放普發現金、製造耳語宣傳「不出來反對，一萬元可能沒了」，策略奏效。

    「這不是我們想要的結果，但結果並不讓人意外。」她認為，這次大罷免是一場扎實的民間大練兵，網路與實體的串聯行動，展現出台灣公民社會的成熟與勇氣。

    「今晚最令人難過的，不是罷免失敗了，而是為什麼我們無法說服更多台灣人跟我們站在一起？」許美華語氣沉重地拋出疑問。她也坦言，對於那些投下不同意票的台灣人，她無法理解他們真正的在意點，「是他們真的有想法，還是只要給錢好好過日子？」

    儘管挫敗，許美華仍堅定表示：「我們的努力沒有白費。」她強調，台灣公民社會已然改變，志工們無私的行動也將成為社會進步的養分。「我不相信共產黨看到這些志工的勇敢，會不害怕。」

    最後，她向所有參與志工喊話：「很想給每一位志工大大的擁抱，你們的付出值得更好的結果。」並提醒大家「好好休息、療傷與復原」，因為未來更艱難，而她也將繼續陪伴夥伴們拼戰8月23日的七區罷免行動，毫不懸念。

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