「鬼針草」指揮洗版嘲諷挺罷KOL 她貼截圖嘆：這種品性無話可說......

知識型網紅「冏星人」。（圖翻攝自冏冏臉書）

2025/07/26 22:06

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕首波大罷免今（26日）完成投開票，24件國民黨立委和新竹市長高虹安罷免案全部宣告失敗。對此，知識型網紅「冏星人」表示，這樣的結果恰巧證明3件事，其一就是藍白過去喊的「綠共獨裁」從來就不是真的。此外，她還發現有民眾黨社群私下指揮小草到支持罷免的KOL版面去洗版嘲諷，慨歎「佔上風也要一個個鞭屍，對這種品性無話可說……」

針對大罷免失利，冏星人今晚在臉書發文，「這樣的結果，第一證明了綠共獨裁根本不是真的，第二證明了難度超高的鐵藍區撼動不了，第三是資訊落差還是很嚴重。一開始的難度就超高，畢竟他們會選上的區，本來就是有基本民意撐盤的地方，才過一年多，憑什麼要多數選民變色呢？」

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她接著說：「謝謝罷團志工們的努力，謝謝每個出來呼籲的人，謝謝鼓起勇氣向認識的人開口的你。每個人都是在這場運動中的英雄。民主精神，就是共同承擔結果。我不會說做出不同意選擇的人就是如何如何，他們並沒有不愛台灣，只是認知和立場不同，短時間的溝通未能達成效果。大家一起在島上，迎接未來的挑戰吧。」

冏星人的貼文曝光後，出現不少藍白粉在留言區嘲諷，她隨即分享民眾黨支持者社群「鬼針草聯隊」在社團內PO出她貼文連結的截圖，「我還想說平時演算法都沒這麽靈……（貼文）馬上湧入一堆草進來冷嘲熱諷，原來草的社團在逐個貼支持罷免的KOL貼文指揮草去洗版！投票完之後做這種操作的陣營我是第一次看到，佔上風也要一個個鞭屍，對這種品性無話可說，其他臉書KOL應該也受到差不多的攻擊，辛苦了。」

冏星人貼出「鬼針草聯隊」疑指揮小草，到支持罷免的KOL版面，去洗版嘲諷的截圖。（圖翻攝自冏冏臉書）

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