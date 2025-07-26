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    挺過大罷免 葉元之反擊民進黨：公道自在人心

    新北市立委葉元之表示，民進黨傾全黨之力攻擊他，有人對他吐口水、叫囂，這種亂象從未見過，人民希望的是做事的政府，而不是鬥爭的政府，他感謝板橋鄉親，沒有被大惡罷打倒，公道自在人心。（記者羅國嘉攝）

    新北市立委葉元之表示，民進黨傾全黨之力攻擊他，有人對他吐口水、叫囂，這種亂象從未見過，人民希望的是做事的政府，而不是鬥爭的政府，他感謝板橋鄉親，沒有被大惡罷打倒，公道自在人心。（記者羅國嘉攝）

    2025/07/26 20:23

    〔記者羅國嘉／新北報導〕大罷免投票結果出爐，國民黨新北市5席立委順利挺過被罷免案，其中備受全國矚目的新北市立委第7選區立委葉元之罷免案在「大罷免潮」中驚險過關。葉元之稍早與市長侯友宜出席記者會表示，民進黨傾全黨之力攻擊他，有人對他吐口水、叫囂，這種亂象從未見過，人民希望的是做事的政府，而不是鬥爭的政府，他感謝板橋鄉親，沒有被大惡罷打倒，公道自在人心。

    葉元之指出，感謝全國選民讓24席藍委挺過罷免，他所在的選區選情非常激烈，尤其是在投票前，民進黨傾全黨之力到板橋攻擊他，但感謝板橋鄉親，沒有被大惡罷打倒，公道自在人心，儘管對手用很多謠言抹黑惡罷，很多鄉親幫他加油、鼓勵、講話。

    葉元之表示，此次的選舉結果就是要告訴執政黨，其實人民希望的是好好做事的政府，而不是一直鬥爭的政府。經歷這場激烈反罷都筋疲力盡，「但接下來我們要好好做事，也希望總統賴清德可以好好做事，不要把國家搞到這麼分裂，要趕快修補國家，讓社會更加團結。」

    葉元之說，以前就是不分藍綠好好為地方做事，但這次因為執政黨發起大罷免，不斷的在地方造謠抹黑，他舉例，連他安排教育委員會幫板橋3間國小爭取到預算，卻被特定民進黨議員扭曲成「打擾上課」。他批評，這反映執政黨心中只有鬥爭，沒有人民，已經本末倒置。他也呼籲賴總統重視這次選民的表態，真正讓國家走向團結和諧，一起為台灣努力。

    他也回顧這段時間民進黨對他的攻擊，葉元之說，綠營去年開始就針對他這區，最後這1、2個禮拜就是全部集中在打他。他認為，這代表對手已經放棄其他選區，這就是一個一席罷免保衛戰。

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