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    罷免涂權吉失敗 罷團領銜人盼認真問政不負鄉親託付

    罷免涂權吉領銜人Rick選後感言提到，這次罷免結果不如預期，是他個人努力不夠。（資料照）

    罷免涂權吉領銜人Rick選後感言提到，這次罷免結果不如預期，是他個人努力不夠。（資料照）

    2025/07/26 20:27

    〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃園市第二選區「全力一擊 罷免涂權吉」領銜人Rick發表選後感言提到，這次桃園第二選區的罷免結果不如預期，「這是我個人努力不夠。」沒能將大家的期待，有效轉化為最終選票，深感抱歉。對於這樣的民意，團隊虛心接受，也期盼涂權吉聽見人民的聲音，未來在國會能夠認真問政，不負鄉親託付。

    Rick表示，謝謝志工這段時間的努力，你們無私的奉獻與辛勞，點亮了民主的希望。他也向所有投下同意罷免票的鄉親，致上最誠摯的謝意，「感謝你們為疼惜台灣、守護民主而站出來。」他強調，桃二選區今有16萬以上的選民出來投票，就是民主精神的展現。

    Rick進一步說，這次全國24個罷免案1個都未能成功，值得深切反省。他認為，民進黨與反共聯盟應嚴肅思考為何會出現如此局面？是否起因於民進黨對罷免案的曖昧態度？又或是作戰指揮系統混亂多變，造成這次結果？這些都是必須檢討的課題。

    Rick說，儘管如此，這份努力仍是台灣民主深化不可或缺的一步，它凝聚了無數人心血。「國家危機當前，我們沒有傷心的權利。團結的力量，將是台灣未來最重要的基石。」團隊未來將繼續堅定監督國會，持續為民主發聲，把熱情轉化為前行動力，繼續守護台灣。

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