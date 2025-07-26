新竹雙罷失敗 林志潔：這只是開始 護台戰爭不能停

新竹雙罷失敗，雙罷總部發言人林志潔認為，罷免行動是護國戰爭的第一步，守護民主的開始。（記者洪美秀攝）

2025/07/26 20:28

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹雙罷免（高虹安、鄭正鈐）結果雙失敗，雙罷總部領銜人戴振博、發言人林志潔向眾人深深一鞠躬。林志潔說，罷免行動是護國戰爭的第一步，因為透過這次大罷免，讓更多人知道，其實中共對台滲透有多種方式，包括國會做為灘頭堡，從政策上去毀台、亂台、窮台；請大家千萬不要因罷免結果不如預期灰心喪志，尤其新竹市是艱困選區，能在一階、二階有這麼多人願意站出來，都是全體的努力成果，這只是開始，護台的戰爭不能停。

林志潔表示，推動罷免，從來不認為是件簡單的事，以新竹市來說，這裡的選民藍綠就是6比4，所以罷免只剩下同意跟不同意2種選項，自然會回應到選民結構，無關乎高虹安市長過去3年施政滿意度由全體市民來評比都是全國連續吊車尾。在艱困地區的人沒有悲觀權利，相信經過不斷努力，新竹有一天一定會改變。

請繼續往下閱讀...

林志潔說，每個地方民主生態不一樣，民主需要學習的過程，台灣的辛苦在於中共對台虎視眈眈，即使今天投票都還可以看到共機擾台，希望天佑台灣，也呼籲現在這些沒有被罷免的立委，在立院的所作所為，不要以為有言論免責權保護傘就可以免於法律責任，在這次過程中因大家的監督揭弊，有很多真相浮現，未來公民團體也會善盡監督責任，絕對不會因罷免不如預期，讓立委在立院違法亂紀。

大罷免即時開票專頁

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法