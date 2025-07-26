新北5藍委全數過關 侯友宜：學會放下、台灣應該向前走

新北藍委全數罷免不通過，市長侯友宜強調，台灣應向前走，希望學會放下、包容別人、攜手合作。（記者陳奕劭攝）

2025/07/26 20:24

〔記者陳奕劭／新北報導〕大罷免投票結果出爐，新北市五名國民黨立委全數過關，今（26日）召開記者會感謝人民支持，並接受媒體訪問。市長侯友宜認為，台灣應該向前走，希望學會放下、包容別人、攜手合作。

侯友宜表示，新北市立委國民黨籍一個都不能掉，每一個政策都力挺到底，他們會跟立委羅明才在一起，他們會尊重黨中央相關規劃。這不是他想看到的台灣，輸就是輸，贏就是贏，別讓監督機制用大罷免傷害了台灣人的民主，台灣應該攜手往前走。希望都學會放下，體會與包容別人，攜手合作，做台灣人民需要做的事情。

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談到挺過罷免，立委洪孟楷說，他們自己的第一線觀察也是如此，台灣人民要的是拚經濟、拚民生、拚建設發展，絕對不是每天拚政治，由執政黨發起的惡意罷免，花至少12億的行政資源。

他指出，卓院長在過去這幾個月帶所有部會下鄉造謠，但出國次數比以前來得多，這不用負責嗎？現在卓內閣能不能得到全國人民信任？卓榮泰應該負起政治責任，內閣團隊也要好好調整。在野黨願意跟一起拚，但請執政黨拿出辦法，拿出魄力與決策，真的對得起台灣人民。

立委葉元之說，他感覺民進黨對大罷免不樂觀，因為民進黨一直針對他而非其他區域。很高興市長最後陪他站路口、車掃、去凱道，用盡全力，結果就交給選民。

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