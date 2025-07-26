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    「全台最坎坷男人」反罷壓倒性勝出 丁學忠立委輸的幾乎都贏回來

    雲林縣長張麗善（左三）、立委張嘉郡（左四）等人，與立委丁學忠（左二）感謝鄉親支持讓罷免案未通過。（記者黃淑莉攝）

    雲林縣長張麗善（左三）、立委張嘉郡（左四）等人，與立委丁學忠（左二）感謝鄉親支持讓罷免案未通過。（記者黃淑莉攝）

    2025/07/26 20:28

    〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林縣第一選區立委丁學忠罷免案不同意罷免票7萬7164票比同意罷免票5萬7331票，多了1萬9833票，罷免案未通過。國民黨雲林縣黨部主委、立委張嘉郡到丁學忠總部一上台介紹丁，說他是「全台最坎坷的男人」，團隊成員則說，上次輸的這次幾乎都贏回來了。雲林縣長張麗善表示，丁學忠在立院表現可圈可點，民眾對他的認同度很高。

    丁學忠的團隊看到開票結果，激動高聲歡呼、相互擁抱，有人說，上次立委選戰輸的幾乎都贏回來了，這次輸的鄉鎮也是小輸。

    張嘉郡第一時間到達丁學忠總部，她指出，這是一場大家都不預期的戰爭，不應該發生的選舉，感謝雲林鄉親對認真做事的人肯定，證明大家非常有智慧，也穩固了台灣民主的制度，未來她會與丁學忠繼續支持預算，各項福國利民的政策。

    張麗善在7點多抵達總部慰問丁的團隊，她受訪指出，這是民之所趨，是民意的展現，大家都希望能夠維持現在的民主機制，立法院還是要有監督的機制、不能獨裁，激情過後，期盼大家能夠回歸理性，就各自扮演的角色，提出更多福國利民的政策，讓民心安定，安居樂業、長治久安。

    張麗善說，丁學忠在鎮長任內、擔任立委1年多表現可圈可點，民眾對他認同度高，這次輸的2鄉鎮都比較綠，是蘇治芬最著力的地區，對藍營是最艱難的地方，這次小輸很不容易。

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