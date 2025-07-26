喊話朝野團結！ 韓國瑜：這屆委員不分黨派少一位都不樂見

立法院長韓國瑜。（資料照）

2025/07/26 20:28

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕首波大罷免開票結果出爐，24件國民黨立委罷免案全部宣告失敗，藍白嗨翻天。立法院長韓國瑜稍早在社群發文喊話，接下來朝野應該團結，「身為院長，這一屆的委員不分黨派，每一位都是我的同仁，四年的任期間少了任何一位都不樂見。」

韓國瑜今晚在臉書發文，「謝謝大家這段時間裡保護民主的堅持與信任，謝謝選民的智慧和勇氣，國民黨和民眾黨的縣市長委員們辛苦了。罷免投票的結果底定，面對無差別的罷免波瀾，衷心期盼這只能是民主歷程的一次意外、而不能是常態，否則會是對臺灣自由民主憲政秩序最沉重的攻擊。」

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他接著說：「一年半前透過選舉，選民早就給出明智的抉擇，所以選出立法委員代議、契約四年，監督執政、制衡行政。身為院長，這一屆的委員不分黨派，每一位都是我的同仁，四年的任期間少了任何一位都不樂見、都是辜負對自己選民的承諾與付託。」

「紛擾暫時停歇，過關，就繼續做好本來就在履約的崗位上服務選民。希望風波過後，平息政治的攻訐，讓民意上達制衡執政，讓朝野真正摒棄歧見、共同正視臺灣在國際競爭的衝擊，共同尋找解方一起努力。」

最後韓國瑜表示，「祝福我們仍陷困擾的七位同仁823順利克服難關，祝福我們的民主健全發展，祝福臺灣的明天越來越好，大家辛苦了！」

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