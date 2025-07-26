台東綠委選票未全數反映！罷免黃建賓投票率 市長陳銘風精準預言

台東藍委黃建賓（右2）獲得3萬4889張不同意罷免票，遠遠超過他當選立委的2萬5000多票。右1為台東市長陳銘風。（記者劉人瑋攝）

2025/07/26 20:35

〔記者劉人瑋／台東報導〕國民黨台東立委黃建賓罷免案投票率49.62％，接近5成，超乎許多人預測，而同意票也低於民進黨在本屆立委得票數，黃建賓也「超越了以往的自己」，他說，這已反映出台東人的集體意志，就是不被特定政黨操作。

台東罷免投票秩序良好，一早還有不少投開票所選務人員說，「只有早起運動的老人排隊趕著投票，之後就落於冷清」。只有台東市長陳銘風早上就直言，投票率「應該有4成多到5成」。一早就能預測全天，命中率根本「比日本漫畫預言家『龍樹 諒』還驚人」。

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選務人員觀察，這次「幾乎沒見到太多年輕人」，偶爾見到年輕人甚至搞不清楚這次要投什麼，還拿著通知書問，「這次是要投『同意』和『不同意』嗎？」實在離譜，認為年輕選民或已搬到都市、戶籍留老家的鄉親多不為罷免而返鄉。

台東市投票率52.5％、卑南鄉50.47％，全縣人口第一、二多的兩個鄉鎮市，而不同意票即占6成上下，光台東市就有近2萬2000人投下不同意票，占所有不同意票3萬4889票達6成多。相較歷來前綠營立委劉櫂豪多在市區大勝，相去甚遠。

本屆立委選舉，民進黨賴坤成得2萬3000多票，黃建賓2萬5000多票，如今罷免案黃建賓獲得3萬4889張不同意票，遠超「過去的自己」。黃建賓致詞時，除了感謝縣長饒慶鈴、議長吳秀華不斷帶著自己到處拜票，同時感謝民眾黨及民進黨的朋友相挺，不分黨派守護台東，透過各種方式始終支持自己。

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