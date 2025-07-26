大罷免失敗籲卓榮泰請辭負責 林憶君：民進黨2018年後最大挫敗

民眾黨立委林憶君。（資料照）

2025/07/26 20:20

〔記者林哲遠／台北報導〕首波大罷免今日投、開票結束以失敗告終。民眾黨立委林憶君認為，最終大罷免大失敗，是民進黨自2018年九合一大選團滅後所面對的最重挫敗。此外，行政院長卓榮泰除了應該好好正視民意外，更應該為目前混亂的政局與施政失能負起政治責任，主動請辭以示負責。

「人民不滿國事荒廢」

林憶君指出，面對今天的罷免結果，顯示台灣人民對賴政府施政表現的極度不滿意、不信任，大罷免最終以「掛零」收場，從投票結果顯示一個重要的政治訊號，人民透過選票，對賴政府、對民進黨和執政團隊，這些日子來，因為大罷免造成的國事荒廢，表達了強烈的不滿。

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林續指，面對近期民怨四起，包含司法不公、詐騙猖獗、能源弊案等等執政爭議，都使得人民對賴政府的信任度不斷下滑，這場罷免投票，似乎已經反映出人民對現狀執政者的不安與憤怒。

「賴清德應檢討為何失去民心」

「夏桀、商紂之所以失去天下，就是因爲失去老百姓的支持。」林憶君呼籲，賴清德，身為執政者應該要重新檢討為何失去民心，應學會謙卑傾聽民意、正視民意，賴清德若堅持繼續一意孤行、專制獨裁，只會對內找敵人，恐怕只會加劇人民對政府的不信任感，引發台灣人民彼此的仇恨和更多的怨懟。

林憶君強調，「民之所欲，天必從之」，學會傾聽人民的心聲，學會虛心檢討，學會與在野良善溝通、學會與在野黨合作一起解決問題而非製造問題，是身為一個國家領導者該有的大氣度與格局。

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