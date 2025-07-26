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    普發現金議題發酵致罷免失敗？ 鍾佳濱：罷區原就藍大於綠

    民進黨立委鍾佳濱。（資料照）

    民進黨立委鍾佳濱。（資料照）

    2025/07/26 20:15

    〔記者謝君臨／台北報導〕大罷免726投票最終以失敗告終。究其失敗原因，有人提及，民眾是否擔心一旦罷免成功就領不到現金1萬元。對此，民進黨立委鍾佳濱認為，本次24罷區的選民結構原本就是藍大於綠，中間選民容易接收到對發現金的認同，該策略的確有助於藍營帶動投票，但這無法推論是否其他選區也認同發1萬元的做法。

    首波大罷免開票，打從一開始「不同意罷免」就領先「同意罷免」，且差距隨著開票進行越拉越大，重創挺罷方士氣。稍早24件立委罷免案已確定不通過。

    對此，鍾佳濱表示，今天投票的結果，維持去年國會大選的各黨席次。本次罷免沒有全國性的投票，也不是國會全面改選，而是在全部73個區域立委選區，針對其中藍委當選的24個進行投票。

    鍾佳濱指出，由於只有國民黨的現任立委面對投票，並沒有其他政黨的候選人，因此投票的結果只是未解除現任者職務，既沒有候選人間的輸贏，也不是政黨對決的勝負。儘管如此，在罷團的努力下，仍然有6個選區同意票跨過25%的門檻，這同時象徵著和其他18個選區罷團的努力沒有白費！

    不過，鍾佳濱也憂心地說，過去一年多來國會內部的對立和衝突，是否會延伸到社會上民眾之間？有賴各黨派領導人的政治智慧與抉擇。

    至於最後國會通過藍營普發現金的法案，是否影響了24個罷區的選民投下不同意票？鍾佳濱則認為，這些選區的選民結構原本就是藍大於綠，中間選民容易接收到對發現金的認同，該策略的確有助於藍營帶動投票；但，這無法推論出其他49個多半是綠營居優勢選區的中間選民，也像藍營宣傳的那樣，認同1萬元現金的作法。

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