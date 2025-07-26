罷免傅崐萁失敗憂公民被清算 議員胡仁順：政治後果我們扛

民進黨議員胡仁順呼籲，後續如果有任何後果請讓議員扛，呼籲傅崐萁不要讓責任給公民承擔。（資料照）

2025/07/26 20:13

〔記者花孟璟／花蓮報導〕立委傅崐萁罷免案失敗，在罷免及反罷免雙方全力動員下，催出高達6成投票率，不同意罷免票衝到6萬5300票，而罷免票超過4萬7842票門檻，由於許多公民出面挺罷免，傅崐萁的大勝讓花蓮瀰漫一股山雨欲來的憂慮，就怕遭清算，民進黨議員胡仁順發文，呼籲傅有任何政治後果就衝著議員來，不要讓責任給公民承擔！

「罷免投票結果，顯示民意不站在我們這邊」，胡仁順說，這半年大家真的都盡力了，雖然這結果令人難受，這場花蓮人有史以來最大規模的公民運動，許多人都嘗試著碰觸政治、找到志同道合的朋友、學習說服不同立場的人、走上台宣講、舉辦活動，花蓮人對於各種議題開始有了更多的討論與思辨，讓花蓮人更加認識花蓮。

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胡仁順認為，公民難過一晚就好，大家回到正常生活，「接下來就由公職民代繼續奮戰」，他更要向傅崐萁說「恭喜你，所有的政治後果請往我們公職來，但不要讓公民承擔」，他說，民進黨籍議員在花蓮原本席次就不多，但議員不會因為席次少就不發聲音，一定會持續監督的力道，該說的還是要說。

議會無黨聯盟總召楊華美認為，這次的公民覺醒運動大家都努力了，對於罷免結果，他們坦然接受，但她也認為｢公民覺醒之路漫長，但我們繼續向前」。她說，這次扎扎實實有4萬8969位鄉親，對傅崐萁喊出反對的聲音，過去傅在每次選舉都只聽到支持他的聲音，但這次是將近5萬公民直接表達對傅崐萁的否定，希望在塵埃落定後，傅崐萁家族可以更謙卑去聆聽公民聲音。

民進黨花縣黨部主委嚴献宗說，這次也要感謝支持反共的中華民國派力量一起加入罷免，將近5萬公民表達不認同傅崐萁家族在花蓮的所作所為，這是一場公民覺醒的運動，也期盼傅家不要忘記對花蓮的責任，要懂得傾聽少數，花蓮才會有進步。

大罷免花蓮罷團微光花蓮向支持者鞠躬，感謝公民們在這場運動的努力。（記者花孟璟攝）

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