廖偉翔力抗罷免 為盧秀燕守住台中精華地段

藍委廖偉翔（前排右二）挺過罷免風暴，為台中市長盧秀燕守住西、南屯精華地段。（記者黃旭磊攝）

2025/07/26 20:16

〔記者黃旭磊／台中報導〕年僅35歲的台中市第四選區（西南屯）國民黨立委廖偉翔，在罷免過程中遭罷團及綠營基層緊咬，但最後他挾母親黃馨慧多年議員資歷的基層實力，再上市長盧秀燕及民眾黨主席黃國昌藍白合的宣示，激起藍營支持者危機意識，最終重演立委選舉驚險過關模式，挺過罷免考驗。

廖偉翔身為盧秀燕子弟兵，此次罷免案中以10萬6534票「不同意」票數，得票率超過55.97％，比去年首次參選挑戰民進黨26年議員、立委資歷老將張廖萬堅時的得票率50.02%還高，為盧秀燕守住台中精華地段西屯、南屯選情。

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罷免攻防戰從去年5月展開，廖偉翔在立法院擴權法案的議事過程中，出拳打立委沈柏洋，遭罷團列為主攻影片，再加上生澀的問政內容頻頻被拿來作文章，「中四廢翔」志工無論刮風下雨、豔陽高掛，也不分晝夜站街頭懇求民眾支持，再加上轄區議員包括，何文海、陳淑華、林祈烽及前議員張耀中都在第一時間加入連署，以及之後三階投票的宣傳，都讓廖偉翔除面對罷團空戰之外，還得力抗綠營基層大軍壓境，一階及二階連署書收件踴躍，都讓罷免方信心大增。

但廖偉翔的基層在二階過關後開始反撲，各區座談會再加上動員里長協助，尤其盧秀燕直接撩下去協助，讓罷免方馬上嚐到苦頭，面對藍營基層反罷免看板的反攻，罷免末期雙方氣勢已呈拉鋸，最終證明罷團一直訴求抗中保台，以及園遊會等歡樂氣氛，終究難以突破同溫層，讓廖偉翔繼贏得立委選舉後，再次挺過罷免挑戰。

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