中五不同意票近張12萬 罷免黃健豪慘敗揭露民進黨執政危機

黃健豪以不同意票11萬9381票，比同意票8萬9073票，投票率55.95％，罷免不通過。（記者蔡淑媛攝）

2025/07/26 20:13

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市第五選區罷免國民黨立委黃健豪，不同意票11萬9381票，同意票8萬9073票，投票率55.95％，罷免不通過。北屯、北區是台中市長盧秀燕本命區，選民結構為藍大於綠，占比約6比4，雖然罷免聲勢浩大，一度五五波，但在大環境反罷風潮，盧秀燕全力回防助選子弟兵、訴求基本盤，以及藍白合策略再次奏效，罷免結果也呈現原有綠營支持者未全力出動，中間選民也對民進黨執政有疑慮或反感。

北屯、北區為藍營傳統票倉，盧秀燕擔任立委20多年經營，除了上屆由民進黨立委莊競程選勝，其他都由國民黨籍立委擔任，本屆2024年中五選區立委選舉，黃健豪過5成得票率、13萬4706票，贏過莊競程10萬7357票，以2萬7349票獲勝，這次罷免黃健豪選舉，不同意與同意票差距拉大至3萬餘票。

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這次中五選區罷免門檻9萬806票，以莊競程在本屆立委選舉10萬初頭選票，差距1萬票，罷方要成功罷免，顯得較為困難，透過立委選票來看，綠營未能傾巢而出，中間選民也未完全埋單之下，不同意與同意罷免差距3萬餘票，差距甚大。

這次中五選區罷免選情一度呈現五五波，被認為中五選區不再是藍營的「鐵板一塊」，雙方緊咬，盧秀燕、黃健豪也喊出選情告急，選前3天向市府請假、全力輔選，但投票率是關鍵，黃建豪是首波台中立委罷免選舉，不同意成績最佳。

這次罷免，藍營訴求藍對決，訴諸基本盤，最後結果罷免失敗，呈現中五選區藍營支持者表現的結果，雖然北屯選民藍大於綠，近年人口大量移入、增加許多年輕選民，除最後盧秀燕全力回防，加上當市政資源及主場優勢全力輔選，罷免失敗，也呈現中間選民表現對民進黨有疑慮或反感。

罷免是負向型的投票，罷免藍委是對國民黨不信任及國會反感，在隨罷免聲勢逐漸加溫，形成討厭國民黨，與討厭民進黨的對決，對決在北屯，最後中間選民、年輕選民未出現支持罷免結果，最後沒有去投票或投下同意票，也可見討厭民進黨的程度與討厭國民黨是不相上下，是民進黨執政的警鐘。

黃健豪與廖偉翔、羅廷瑋共同宣佈罷免不通過並向群眾發表感謝。（記者蔡淑媛攝）

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