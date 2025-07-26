柯文哲是反罷關鍵？黃國昌：盼賴政府不要再濫用司法政治追殺

民眾黨今晚召開罷免開票結果記者會，黨主席黃國昌盼賴清德政府冷靜虛心檢討，不要再濫用司法檢調進行政治追殺。（記者田裕華攝）

2025/07/26 20:15

〔記者方瑋立／台北報導〕726大罷免開票結束，國民黨24席立委及新竹市長高虹安罷免案遭否決。針對前立委蔡正元稱柯文哲遭關押是反罷催票關鍵，民眾黨主席黃國昌今（26）日回應媒體提問時一度哽咽無語並試圖揉眼，直言他感觸很深，柯文哲是願意敞開雙臂的在野黨領袖，卻成為賴清德的眼中釘，盼賴清德政府冷靜虛心檢討，不要再濫用司法檢調進行追殺。

民眾黨今晚召開罷免開票結果記者會，媒體針對蔡正元稱民眾黨前主席柯文哲遭受「司法迫害」、是催出反罷免票的主因，詢問黃國昌看法。

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黃國昌一度閉眼哽咽無語，並試圖揉眼睛說，他對此感觸很深，並以柯文哲2024年總統落選的往事解釋。他表示，柯落選第二天早上7點半，就召集民眾黨8席立委開會盤點未來工作，沒有任何仇恨與忌妒，貫徹一貫價值，為國家、人民著想，也因此他始終張開雙臂，前總統蔡英文邀他會談，他也欣然赴約。

黃國昌說，不料這樣一位在野黨領袖竟成為賴清德的眼中釘，完全違反正當法律程序、在沒有證據的情況下，搜索民眾黨中央黨部，關押柯文哲迄今。

黃國昌表示，以他對柯文哲的了解，此時此刻他關心的不是自己的官司，而是台灣接下來該怎麼辦？撕裂的社會要怎麼繼續往前走。因此，他希望賴政府能夠冷靜下來、虛心檢討，不要再濫用司法檢調當成政治追殺的工具。

黃國昌強調，這樣的投票結果清楚告訴民進黨政府，不要再繼續散播謠言，不要再繼續製造仇恨，不要繼續在自己的同胞裡面找敵人。面對賴政府想走回專制獨裁的老路，民眾黨不會袖手旁觀，我們會站在第一線對抗到底。

至於是否支持高虹安競選連任、並邀請她再次入黨？黃國昌說，此時此刻遙想未來的選舉，並非適當時刻。

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