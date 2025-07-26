組頭賺翻? 大罷免南部賭盤開「8贏7輸」 下注者得知掛蛋驚呆了

罷團事前的造勢活動，都成功聚焦。（讀者提供）

2025/07/26 20:15

〔記者吳俊鋒／台南報導〕大罷免首輪全部不通過，由於投票前，罷團造勢活動人潮爆滿，選情看漲，南部賭盤開出「8贏7輸」與「7贏6輸」，亦即以罷免過關8席或7席為基準，吸引各界矚目，爭相押注，最後結果竟是24：0，與預期差距懸殊，外傳組頭可能賺翻了。

這次國民黨立委被罷免投票共24位，堪稱「遍地開花」，由於各縣市的選情不同，南部組頭評估後，先開出「7贏6輸」的賭盤，亦即以罷掉7席為門檻，達標就贏，6席以下（含6席）則輸，吸引賭客押注，據傳，迴響頗為熱烈。

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由於南部罷免都沒有成案，民眾比較無法感受激情氛圍，有的持續觀望，先向外縣市親友打聽選情後再做決策，而投票前，罷團活動聲勢驚人，據了解，有組頭再調高1席門檻，以「8贏7輸」為基準，如同開票結果的另類預測，地方熱議，且下注情況一樣踴躍。

開票後為24：0，無論押注8席或7席會罷免過關的民眾，全部慘輸，結果與預測落差之大，也頗為罕見，有賭客不敢置信，對於關鍵時刻，藍綠是否確實動員支持者投票，也掀起熱烈討論。

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