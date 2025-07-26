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    桃園6藍委罷免案全數否決 張善政籲執政黨「停止政治惡鬥」

    桃園6席藍委罷免案全數否決，對於罷免結果，市長張善政晚間在臉書發文回應。（擷取自張善政臉書）

    桃園6席藍委罷免案全數否決，對於罷免結果，市長張善政晚間在臉書發文回應。（擷取自張善政臉書）

    2025/07/26 20:00

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園6席藍委罷免案全數否決，對於罷免結果，市長張善政今（26）天晚間在臉書發文回應，「人民用最堅定的選票宣告台灣拒絕再被撕裂」，同時正告執政黨，應該停止對立、修補社會裂痕，惡意的抹黑與鬥爭必須到此為止。

    張善政表示，桃園人再次用行動證明了智慧與堅定，全體市民為台灣的理性、穩定與民主制衡投下關鍵的1票，自上任以來，桃園市6位立委與他共同努力、並肩作戰，不曾有一刻停歇，他們為桃園爭取每一項的建設與改革，都是桃園前進的動力。

    張善政表示，投票結果代表「陽光穿透陰霾」，罷免過程的抹紅與攻擊，在公民的智慧面前徒勞無功，也證明民主制衡的價值早已深植台灣人民心中，他也要正告執政黨，人民寶貴的時間與精力，不該耗費在為黨派私利服務的政治惡鬥中，「懸崖勒馬，停止對立，修補社會的裂痕，這才是執政者應有的謙卑與責任！惡意的抹黑與鬥爭，必須到此為止」，也要呼籲中央政府，看見民心所向，摒棄走向獨裁的傲慢，用心思考台灣面臨能源、關稅、少子化等危機的對策，重回國家的治理正軌。

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