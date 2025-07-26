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    罷免洪孟楷失敗 民團：明天我們繼續戰

    民團「罷洪！！刻不容楷 」發聲明承認敗選，罷免洪孟楷領銜人方柏翔說，「明天，我們繼續戰」。（資料照）

    民團「罷洪！！刻不容楷 」發聲明承認敗選，罷免洪孟楷領銜人方柏翔說，「明天，我們繼續戰」。（資料照）

    2025/07/26 20:02

    〔記者陳奕劭／新北報導〕大罷免投票結果，新北市第一選區立委洪孟楷12萬1592張不同意票，勝過9萬4808張同意票。民團「罷洪！！刻不容楷 」發聲明承認敗選，罷免洪孟楷領銜人方柏翔說，「明天，我們繼續戰」，不論是深入研究如何打破同溫層的壁壘，還是策劃更完善的民防機制，今天好好休息一天。

    方柏翔說，有些人心中感到挫敗，甚至有些許不甘。這不是一場失敗，大家只是行使了公民的權力，而這次多數出來投票的公民們，他們相信立法院的黑箱沒問題，選擇了對那些爭議法案無所謂。既然國家的主人已經做出了決定，那麼這份「共業」就一起承擔。他們絕不會公民運動不如人意，就此放棄珍視的民主自由。

    他指出，台灣人就是天生反骨，血液裡流淌著對不公的反抗精神，只要認為不公不義，就一定會反抗到底，這次已經站出來了，所以問心無愧。他們會從中汲取教訓，不論是需要改進、努力的地方，還是更深入地認識自己，學習如何更了解人心。

    方柏翔說，送給大家《魔戒》中甘道夫的一句話：「All we have to decide is what to do with the time given to us.」，我們所需要做的，就是決定如何善用上天賦予時間。即將面對更艱難的情況。但只要精神猶在，心中信念不滅，就永遠還有希望，「明天，我們繼續戰」，不論是深入研究如何打破同溫層的壁壘，還是策劃更完善的民防機制，今天好好休息一天。

    罷免洪孟楷失敗，罷團尊重公民的選擇。（罷團提供）

    罷免洪孟楷失敗，罷團尊重公民的選擇。（罷團提供）

    罷免洪孟楷失敗，罷團發布聲明。（罷團提供）

    罷免洪孟楷失敗，罷團發布聲明。（罷團提供）

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