罷免洪孟楷失敗 民團：明天我們繼續戰

民團「罷洪!!刻不容楷 」發聲明承認敗選,罷免洪孟楷領銜人方柏翔說,「明天,我們繼續戰」。(資料照)

2025/07/26 20:02

〔記者陳奕劭/新北報導〕大罷免投票結果,新北市第一選區立委洪孟楷12萬1592張不同意票,勝過9萬4808張同意票。民團「罷洪!!刻不容楷 」發聲明承認敗選,罷免洪孟楷領銜人方柏翔說,「明天,我們繼續戰」,不論是深入研究如何打破同溫層的壁壘,還是策劃更完善的民防機制,今天好好休息一天。

方柏翔說,有些人心中感到挫敗,甚至有些許不甘。這不是一場失敗,大家只是行使了公民的權力,而這次多數出來投票的公民們,他們相信立法院的黑箱沒問題,選擇了對那些爭議法案無所謂。既然國家的主人已經做出了決定,那麼這份「共業」就一起承擔。他們絕不會公民運動不如人意,就此放棄珍視的民主自由。

他指出,台灣人就是天生反骨,血液裡流淌著對不公的反抗精神,只要認為不公不義,就一定會反抗到底,這次已經站出來了,所以問心無愧。他們會從中汲取教訓,不論是需要改進、努力的地方,還是更深入地認識自己,學習如何更了解人心。

方柏翔說,送給大家《魔戒》中甘道夫的一句話:「All we have to decide is what to do with the time given to us.」,我們所需要做的,就是決定如何善用上天賦予時間。即將面對更艱難的情況。但只要精神猶在,心中信念不滅,就永遠還有希望,「明天,我們繼續戰」,不論是深入研究如何打破同溫層的壁壘,還是策劃更完善的民防機制,今天好好休息一天。

罷免洪孟楷失敗,罷團尊重公民的選擇。(罷團提供)

罷免洪孟楷失敗,罷團發布聲明。(罷團提供)

