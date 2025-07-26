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    新竹雙罷全敗 柯建銘：失敗的人沒有悲觀的權利

    新竹雙罷雙失敗，民進黨立院總召柯建銘受訪承認失敗，尊重結果。（記者洪美秀攝）

    新竹雙罷雙失敗，民進黨立院總召柯建銘受訪承認失敗，尊重結果。（記者洪美秀攝）

    2025/07/26 19:59

    〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市雙罷免（高虹安、鄭正鈐）結果雙失敗，新竹市雙罷總部晚間19點宣布罷免失敗，民進黨立法院總召柯建銘發表談話，他承認失敗，也尊重結果，但失敗的人沒有悲觀的權利，捍衛民主價值的決心絕對不會改變。

    新竹市立委投票人數35萬7063人，高虹安罷免案通過門檻需9萬78張同意票；鄭正鈐罷免案通過門檻為8萬9266張同意票。柯建銘說，結果已經出來了，我們必須承認失敗，也必須尊重這個結果，但是失敗的人沒有悲觀的權利，我們捍衛民主價值的決心絕對不會改變，他感謝所有罷團及志工朋友，大家都盡力了，「我們繼續努力，大家加油！」柯建銘也帶領眾人向支持者、志工深深一鞠躬。

    未與總統賴清德通話

    被問到是否有與總統賴清德通話，柯建銘回答「沒有」；而接下來立院席次不會改變，如何應對？柯建銘則說，捍衛民主的決心不會改變；至於想對志工說鼓勵的話，柯則表示，鼓勵大家也要感謝大家，大家都盡力了，未來的路很長，我們必須繼續為台灣努力，大家加油。

    這次結果讓大家意外，媒體詢問最大問題是？柯建銘說，失敗的時候我們必須要檢討，未來繼續努力；另，現在讓國民黨立委拿到無敵星星，柯則回答，我們捍衛民主價值，在立法院繼續努力不會打折，這是我們的決心，也必須這樣做。

    柯建銘說失敗的人沒有悲觀的權利，並帶領民進黨議員向市民鞠躬。（記者洪美秀攝）

    柯建銘說失敗的人沒有悲觀的權利，並帶領民進黨議員向市民鞠躬。（記者洪美秀攝）

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