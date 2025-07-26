丁學忠挺過罷免考驗 蘇治芬大本營北港僅小輸241票

雲林縣長張麗善（前排左三）趕到丁學忠（左二）反罷免總部慰問工作團隊。（記者黃淑莉攝）

2025/07/26 20:02

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林第一選區立委丁學忠罷免案今（26）日投開票完成，投票率49.87%，同意罷免5萬7331票，不同意罷免7萬7164票，差距達1萬9833票罷免未通過，選舉區內11個鄉鎮，有9個鄉鎮不同意罷免遠高於同意罷免，僅水林、北港同意罷免票比不同意多，其中前立委蘇治芬的大本營北港同意票只有多241票，引起地方熱議。

2024年立委選戰丁學忠拿下8萬4736票，比蘇治芬的8萬1707票，丁學忠以3000多票差距擊敗蘇治芬，當時丁學忠只在虎尾、土庫、台西、麥寮贏蘇治芬。這次罷免投票，丁學忠只在北港、水林2個深綠鄉鎮輸，其中立委選舉北港輸2000多票，這次只小輸241票，其他9個鄉鎮都大贏，尤其虎尾贏8200多票，麥寮4600多票、台西3000多票，過去綠大於藍的鄉鎮口湖、元長及褒忠，這次也都贏回來。

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地方政壇人士分析，民進黨從原本的精準罷免變成無差別的大罷免，反而讓人民這次罷免行動沒有正當性，加上丁學忠與基層互動良好，鎮長任內政績受到肯定，這次罷免成功守住虎尾的大票倉，每個投票所不同意票都以大幅差距領先同意票。

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