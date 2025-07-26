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    吳思瑤：反共護台路線不變 籲在野黨將國家利益擺第一與唯一

    立法院民進黨團幹事長吳思瑤表示，不要認為投票結果是反共護台、捍衛憲法、捍衛民主秩序的路線受到挑戰或改變，呼籲在野黨持續將台灣的國家利益視為唯一與第一。（記者王藝菘攝）

    立法院民進黨團幹事長吳思瑤表示，不要認為投票結果是反共護台、捍衛憲法、捍衛民主秩序的路線受到挑戰或改變，呼籲在野黨持續將台灣的國家利益視為唯一與第一。（記者王藝菘攝）

    2025/07/26 19:50

    〔記者陳昀／台北報導〕首波大罷免完成投票，目前各選區皆為不同意票領先；立法院民進黨團幹事長吳思瑤表示，這場罷免行動是公民不滿國會民主討論遭踐踏、破壞，不接受國會少數聲音受到壓迫，因此不要認為投票結果是反共護台、捍衛憲法、捍衛民主秩序的路線受到挑戰或改變，呼籲在野黨持續將台灣的國家利益視為唯一與第一。

    吳思瑤晚間偕民進黨秘書長林右昌在民進黨中央黨部召開記者會。吳思瑤表示，公民發動大罷免是在告訴所有政黨，相關政策主張、政治路線必然會受到台灣成熟公民社會的民意嚴格檢驗。

    吳思瑤說，之所以有這場大罷免，是公民朋友不滿國會民主原則受到破壞，不樂見民主討論受到踐踏，更不接受國會少數聲音受到壓迫，更是因為公民社會無數台灣人民對於反共護台、捍衛憲法、民主秩序的堅持。

    吳思瑤強調，不要錯誤解讀今天的投票結果，認為是反共護台、捍衛憲法、捍衛民主秩序的路線會受到挑戰或改變，民進黨團在立法院依舊持續要求程序正義、充分討論、面對民意時能忠於憲法賦予的珍貴代議士應行使的權利。

    吳思瑤也提到，在大罷免過程的民意展現下，在野黨立委對於推動法案、政策或預算的態度都做出修正，許多爭議性法案暫時獲得擱置，她也再次呼籲在野黨委員，還是要將台灣的國家利益視為唯一跟第一，民進黨團會持續堅守立場，自我要求和督促。總之，明天是新的一天，台灣都會好好的。

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