批賴政府助罷免撕裂社會 黃國昌：卓內閣應立刻下台、全面改組

民眾黨主席黃國昌（左）與黨秘書長周榆修（右），今晚以「請賴清德學會對民意謙卑，請民進黨停止再撕裂社會。」為題舉行記者會。（記者田裕華攝）

2025/07/26 19:54

〔記者方瑋立／台北報導〕726大罷免開票結果陸續出爐，國民黨24席立委及新竹市長高虹安挺過罷免。台灣民眾黨主席黃國昌今（26）日晚間說，民進黨推動大惡罷導致台灣社會出現前所未有的撕裂，修復傷痕的社會工程應從今夜開始，他呼籲總統賴清德向人民道歉，並要求卓榮泰內閣立刻解散下台、全面改組。

台灣民眾黨今晚7時召開「請賴清德學會對民意謙卑，請民進黨停止再撕裂社會」罷免開票結果記者會，由黃國昌、秘書長周榆修出席。

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黃國昌說，台灣人民今天再次寫下民主歷史，提醒朝野所有政黨，國家的未來掌握在人民手上。他認為，人民已用選票清楚告訴民進黨、打臉賴清德，不要一黨獨大的國會，也拒絕走回專制獨裁的老路。

他稱，人民的聲音清楚宏亮，告訴賴政府不要再繼續散播謠言、撕裂社會，人民需要做實事的政府，而非一天到晚搞鬥爭的執政黨。

黃國昌也說，民眾黨全體黨公職要謝謝每一位出門投票的支持者，守住了柯文哲的故鄉，也用選票肯定高虹安、邱臣遠以及竹市府團隊的市政表現。他說，最要感謝的是每位出門投票的台灣人民，攜手守住了台灣的民主自由。

黃國昌批評，民進黨推動大惡罷、散播謠言、恣意抹黑，為的就是要仇恨動員，令台灣社會出現前所未有的裂痕，人民相互猜忌、仇視，付出了巨大成本。甚至為了鬥爭異己，不惜將政治黑手伸入司法，令人民對司法的信任土崩瓦解，執政黨必須負起最嚴肅的政治責任。

他呼籲，發動大惡罷、製造仇恨的賴清德應出面向人民道歉，也要求過去違反行政中立、濫用行政資源助攻大惡罷的卓榮泰內閣，立刻解散下台、全面改組，此一倒行逆施的執政團隊早已失去人民信任。

黃國昌也強調，在罷免中扮演關鍵角色的民進黨團總召柯建銘，也應知所進退，別再禍亂國會、癱瘓議事，繼續傷害台灣。黃說，他曾三度誠懇呼籲賴總統懸崖勒馬，他願意再次提出相同的呼籲，盼賴以台灣為念、以蒼生為念。

周榆修則說，今天是台灣社會面臨大罷免以來最嚴肅的一天，在這場反惡罷的過程中，沒有任何人是贏家，誠摯呼籲民進黨政府放下823繼續推動罷免的執念，即刻起為人民多做實事，因為下禮拜將面對關稅等各方面的挑戰。

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