黃建賓成功留在立院首要想到的問題 家人：爸爸要回台北了

黃建賓與妻子、岳父相擁。（記者劉人瑋攝）

2025/07/26 19:45

〔記者劉人瑋／台東報導〕立委黃建賓罷免未過關，黃的家人在服務處等候許久，其岳父、妻子與黃建賓激動相擁，黃妻與許多媽媽級支持者已熱淚盈眶，黃建賓也與支持者、隨後趕來的縣長饒慶鈴相擁。支持者討論著未來民進黨可能的改變、黃建賓未來將更無掣肘，但家人想到的是「爸爸又要上台北，想到的還是照顧小孩的問題」。政治永遠也脫離不了民生與家庭。

黃建賓立委服務處內坐滿了支持者，在獲知黃不同意票遠超當年當選立委近萬票，且各大罷免無一成功，支持者表示，接下來賴清德一定會將矛頭指向公民團體，還有，「當初自稱大罷免是自己發起的柯建銘，接下來是不是該退出政治了？」所有人臉上掛滿勝利帶來的喜悅。

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黃建賓則是與在地以及高雄、屏東前來的支持者一一握手感謝。有意思的是，他在致詞時除感謝縣長饒慶鈴、議長吳秀華不斷帶著自己到處拜票，同時也感謝民眾黨及民進黨的朋友相挺，不分黨派守護台東，透過各種方式始終支持自己。

黃建賓表示，同意票門檻沒過、不同意票遙遙領先，這代表台東人的意志不被特定政黨操作，無論這次罷免的選擇是什麼，所有人都是台東的孩子、同一陣線的人，「明天，我們繼續上工」。

雖獲勝也說「明天上工」，但提到獲勝後要面對的問題，黃的妻子說，只想著照顧小孩的問題，「爸爸又要上台北了，會常常見不到爸爸」，黃建賓也只是苦笑，抽空抱抱2個小孩，把握北返最後時間。

到處是都支持者的恭賀。（記者劉人瑋攝）

黃建賓致詞時感謝各單位人馬支持。（記者劉人瑋攝）

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