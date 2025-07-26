沈伯洋：台灣不能被撕裂 彼此對抗正是共產黨想要的結果

反共護台志工聯盟26日立法院群賢樓旁舉辦開票之夜，民進黨立委沈伯洋上台發言。（記者塗建榮攝）

2025/07/26 19:40

〔記者林哲遠／台北報導〕首波大罷免今日投、開票結束以失敗告終。民進黨立委沈伯洋今日出席「反共護台志工聯盟開票之夜」活動中喊話，要對抗的是做錯事的立委，而非投下不同意票的人，台灣不能被撕裂的，台灣人彼此的對抗、分裂升高正是共產黨想要的結果。在國會中民進黨會繼續對抗毀憲亂政的事物，請大家給他們多一點信心，戰到最後一刻。

沈伯洋指出，大家對這個結果當然不是很滿意，但在投票前三週有媒體問他，要罷免幾席才算成功？自己的回應始終如一，就是重點不是罷到幾席，而是國民黨會不會改變；這場大罷免的目標是希望國民黨不要親中、不要癱瘓憲法法庭，因此無論今天罷掉幾席，都要看國民黨是否會改變。

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沈續指，這本就是個漫長的道路，去年藍白推動國會擴權法案、選罷法修法時，各位在外頭聲援希望擋下國會濫權，當時雖然沒有成功，但也讓國民黨猶豫了，也讓國民黨企圖推動的「選罷法」加嚴版本暫緩，現在還不敢送出去。

「當時主戰場在立法院，副戰場是在場的大家，後來主戰場變成公民們站在街頭搜集連署書，並進入到今天最後的投票。」沈伯洋表示，這就是個不斷在變換角色的溝通，如今這個主戰場又要回到立法院了，國民黨也許會延續這半年的方式變乖了，又或者會變本加厲推動惡法。

沈伯洋說，有些國家不叫罷免運動，而是叫落選運動，2014年太陽花運動後，當時有6名國民黨立委被提起罷免，有些一階沒過或二階沒過，但這6位藍委到最後都沒有再連任，就是因為他們做錯事，因此在後續無法延續政治生命。

「今天結果不如預期，非常可惜，但這份努力會繼續累積下去，或許到明年、後年才會展現出來，這都是多虧各位的努力，我們要穩住心情，並尊重選舉結果。」沈伯洋強調，接下來，若國民黨沒有如公民所願改變，若仍繼續推動中配六改四（年）、離島建設等法案，自己一定會戰到最後一刻。

沈伯洋重申，今天不是結束，接續還有8月23日第二波罷免投票，年底又有明年度中央政府總院算審查，更別說新版「財劃法」在2026年要施行，惡果都會在明年1月出現。

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