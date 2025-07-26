坦承普發現金影響很大 林右昌：大罷免讓台灣人凝聚反共意志

民進黨秘書長林右昌（右）、民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤（左）召開記者會（記者王藝菘攝）

2025/07/26 19:45

〔記者陳昀／台北報導〕首波大罷免今天完成投票，各選區不同意票數皆持續領先，民進黨秘書長林右昌晚間在記者會上回應媒體表示，普發現金確實讓很多人受到影響，這不容置疑，但大家也看到中共無所不用其極介入台灣內部事務，凝聚台灣人堅定反共的意志，這也是過程中的重要價值。

對於媒體提問，普發現金一萬元是否牽動罷免結果？林右昌說，民進黨不會為這樣的結果找任何理由，但普發現金絕對是投票前影響很重要的議題，也的確很多人受到影響，這不容置疑。

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林右昌表示，罷免過程中，民團跟台灣公民社會展現無比創意與韌性，對國家的愛、對台灣的愛，以及各種堅定護台反共的行動，反而凝聚更多台灣人堅定反共的意志與立場，這是過程中重要的價值。

林右昌說，這是一場偉大的公民行動，台灣站在世界反共最前線，從去年開始的罷免過程中，可以看到中共無所不用其極，文攻武嚇、認知作戰介入台灣內部事務，投票前更表露無遺，也讓更多公民認清中共對台灣的威脅而挺身而出，許多志工也無私無畏地投身行動。

民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤則表示，大罷免行動之所以開展，並在一階、二階關關難過關關過，乃至於數百萬公民投入投開票所，反共護台是堅定守護台灣的信念。過程中中國無所不用其極介入，利用軍事威嚇、統戰伎倆、認知作戰等，我們必須更加防範中國對於台灣所有可能的不良居心，反共護台路線不會變，只會更加強化。

吳思瑤強調，執政團隊持續嘗試與在野黨展開各項溝通對話，包含賴總統召集院際協調，邀請聆聽國安簡報等，都有遞出橄欖枝，民進黨團在國會必須守住民主原則的底線，但也對各項議案秉持善意溝通與對話合作的態度，永遠敞開雙臂、不斷遞出橄欖數，希望在野能了解執政黨釋出的努力。

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