罷免未通過 林沛祥：續和謝國樑合作向中央爭取基隆建設

立委林沛祥（右）表示將與市長謝國樑繼續合作，向中央爭取資源和建設。（記者盧賢秀攝）

2025/07/26 19:37

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市國民黨立委林沛祥不同意罷免票共9萬6千多票，比他參選立委時的得票數還高，他與市長謝國樑鞠躬感謝基隆人的支持，林沛祥表示，將繼續和謝國樑合作，向中央去爭取基隆應得的權利建設。

林沛祥表示，感謝善良、睿智的基隆人，不管外面的風風雨雨或流言蜚語，基隆人眼睛是雪亮的，心裏是清楚的，到底像什麼樣的民意代表才值得被肯定？在這次的投票有了很好的答案，他跟團隊會繼續努力下去，他還一度哽咽。

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林沛祥表示，他也感謝謝國樑，基隆真的是一個資源很缺乏的城市，他一上任就跟謝國樑說，「基隆是咱的厝」，中央跟地方絕對不能脫鉤，基隆需要建設，基隆需要中央資源的。因此2人在過去合作，雖然基隆經歷2兩次風雨，但是還是盡全力做出成績，這一次的投票證明合作的方式是對的，他會繼續向中央爭取基隆人應得的權利和建設。

謝國樑表示，謝謝有基隆市民的支持，讓林沛祥可以繼續留在立法院打拚，這次投票的結果也算是還給林沛祥和他的團隊一個公道，他說林沛祥這1年多來是非常辛苦、非常認真。

謝國樑並指出，他希望今天之後希望朝野能夠和諧，彼此不要再繼續鬥爭，攜手面對國家的困難跟挑戰，包括關稅等很多問題需要大家共同克服。

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謝國樑與林沛祥和議員鞠躬感謝基隆市民支持。（記者盧賢秀攝）

林沛祥與妻子到市區謝票。（記者盧賢秀攝）

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