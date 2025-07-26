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    新北5藍委挺過大罷免 侯友宜：人民拒絕對立、要拚經濟

    新北市長侯友宜（前中）表示，執政黨要正視選舉結果，展現民意對政府的不信任。（記者羅國嘉攝）

    新北市長侯友宜（前中）表示，執政黨要正視選舉結果，展現民意對政府的不信任。（記者羅國嘉攝）

    2025/07/26 19:46

    〔記者羅國嘉／新北報導〕大罷免投票結果出爐，國民黨新北市5席立委順利挺過被罷免案，新北市長侯友宜晚間6時40許帶著立委洪孟楷、葉元之、林德福、張智倫、廖先翔、羅明才等6藍委在新北市黨部召開記者會。侯友宜表示，執政黨要正視這次選舉結果「這是最新的民意充分的展現」，展現他們對今天政府不信任，展現民眾拒絕國家繼續內耗，人民不需要更多對立、衝突，人民需要能好好休養生息，對民生經濟努力。

    侯友宜表示，這次執政黨所發起的大罷免新北市分兩個階段，但第一階段的開票結果，感謝新北市民繼續給國民黨肯定與加油，「這次的投票結果，讓我們更加有底氣，繼續努力加油，為新北與國家多做一點事。」

    侯友宜指出，這次帶來的傷痛、仇恨如何修補？台灣之所以美麗，是因為能夠包容不同聲音與族群，大家願意共同攜手面對台灣所有挑戰，台灣就是因為這個力量才能走到現在，台灣身為自由民主國家，更有完整監督機制，這些都是讓大家繼續走的力量，所以台灣讓人家珍惜是因為這塊土地真的很美麗。

    不過，侯友宜說，執政黨要正視這次選舉結果「這是最新的民意充分的展現」，展現他們對今天政府不信任，展現民眾拒絕國家繼續內耗，人民不需要更多對立、衝突，人民需要能好好休養生息，對民生經濟努力。他也說，羅明才在第二波，但六席一席都不能少。

    侯友宜表示，現在開始要放下仇恨、對立，6名立委一位都不能少，他們會繼續努力加油，為新北市、為台灣這塊土地盡我們最大力量奉獻，讓台灣、新北會更好。

    大罷免即時開票專頁

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