中六「總統大選」級助選加藍白合 羅廷瑋挺過大罷免風暴

羅廷瑋（前排中）挺過大罷免風暴。（記者蘇孟娟攝）

2025/07/26 19:49

〔記者蘇孟娟／台中報導〕首波大罷免，台中市3區市區立委被視為一級戰區，國民黨「總統大選級」規格防守，更有最強母雞、台中市長盧秀燕選前請假全力陪掃街，加上民眾黨主席黃國昌力挺「藍白合」，激出藍營支持者「危機意識」，讓本屆立委選舉拿下逾5成得票率的羅廷瑋，以不同意罷免票高於同意票1萬餘票的差距輕騎過關。

台中市中六立委選區自2012年起由林佳龍當選後變色，林佳龍當選市長後，接續由前立委黃國書從補選起三度勝選，直到2024年立委選舉，羅廷瑋挾著2022年高票連任議員的基礎及「藍白合」助攻，在中六區拿下10萬3630票，以52.10％得票率，打敗民進黨江國的44.58％，成功讓「綠地變藍天」。

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今天罷免投票結束，中六區的同意罷免票雖超過25％門檻，同意票達7萬4012票，但不同意票更多，有8萬6422票，投票率58.14％，讓羅廷瑋挺過罷免。

羅廷瑋以政治新秀之姿前進立法院，初生之犢的他在立法院積極表現，曝光率高，吸引藍營死忠支持者肯定，罷免過程中，中六罷團雖緊咬他進入立法院後的爭議行徑，包括「台大耍官威」事件等，希望提高「仇恨值」拉他下馬，但羅廷瑋刻意冷處理，影響有限。

此外，台中向來在大選中具指標意義，這次大罷免戰場，台中市首梯3區市區立委罷免戰被視為一級戰區，國民黨排出「總統大選級」規格防守，黨內大咖總動員輔選，盧秀燕更被視為有意挑戰黨主席甚至2028總統大選，有輸不得壓力，她傾全力輔選，另有藍白在後期接連通過普發1萬等政策助攻，加上羅廷瑋這屆立委選舉拿下逾半數得票數的實力，藍營更再循立委選舉成功模式，再推「藍白合」，激出小草將綠營持續關押前主席柯文哲的不滿，用選票向民進黨表達抗議，多重助力下，讓他終在這場大罷免浪潮中驚險過關。

國民黨台中市三位罷免案的立委在市黨部向選民致意，高呼「台灣加油」！（記者廖耀東攝）

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