新北5藍委挺過大罷免 洪孟楷：卓榮泰應下台負責

新北市5位國民黨立委罷免投票全數勝出，市長侯友宜率眾人鞠躬感謝。（記者陳奕劭攝）

2025/07/26 19:33

〔記者陳奕劭／新北報導〕大罷免投票結果出爐，新北市5位國民黨立委全數過關，今天（26日）召開記者會感謝人民支持，並發表談話。洪孟楷表示，行政院長卓榮泰應該對這次選舉結果請辭下台負責，內閣應改組回應民意。

立委洪孟楷表示，今天出來新民意，代表人民無法接受大惡罷，台灣需要回歸民生，民主需要監督制衡的力量，卓榮泰應請辭下台負責，內閣應該調整，回應新的主流民意。

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立委廖先翔指出，這次大罷免，台灣社會都是輸家，朝野要共同團結，為台灣努力。立委張智倫說，這次選舉充滿感動與感恩，未來會修補對立的傷痕，總統賴清德應傾聽人民聲音。

立委林德福表示，這次所有委員能夠全壘打，代表百姓明智抉擇，他們希望國家安定，包括關稅、稅率等等需要解決的問題，政府都在空轉，老百姓都看不下去，呼籲賴清德與行政院真心做事，這才是人民要的，未來黨團會更團結，造福全國老百姓。

面臨罷免的立委羅明才指出，這次大罷免花了12億血汗錢，結果撕裂台灣，未來要繼續推動普發現金法案以及財劃法，執政黨應面對事實。他從政30幾年對現狀搖頭，發起大罷免在歷史上出現難以抹滅的一章，「迫害台灣人民的團結」，人民眼睛是雪亮的，呼籲大家823這天第二梯次，繼續支持大新店的進步。

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