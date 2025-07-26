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    新竹雙罷失敗 高虹安：感謝市民的肯定與支持

    新竹雙罷未通過，遭停職的新竹市長高虹安表示，感謝市民對市府團隊的信任與力挺；左為國民黨立委鄭正鈐。（記者洪美秀攝）

    新竹雙罷未通過，遭停職的新竹市長高虹安表示，感謝市民對市府團隊的信任與力挺；左為國民黨立委鄭正鈐。（記者洪美秀攝）

    2025/07/26 19:39

    〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市雙罷免投票結果出爐，涉貪停職的市長高虹安晚間宣布罷免未通過，她感謝市民挺身而出，用「不同意罷免」，除了是對她的肯定，對市府團隊的信任、對市政改革方向的支持，更是對竹市未來的堅持，讓她感受到這座城市的良善、勇氣，與團結的力量。此次從立法院到各縣市，不分黨派、超越立場，只因不忍城市落入政治惡鬥的漩渦；市民的力挺，是一場對民主制度的考驗與守護。

    但她也說，這段時間，是她從政以來對社會氛圍最痛心的時刻。這場罷免，造成了撕裂與對立，仇恨的語言赤裸裸地在社會中蔓延，如今選舉落幕，大家還是要回到民主最初的精神，理性對話、相互尊重、共同承擔。期盼明天開始，能把注意力重新放回真正重要的事情：拚經濟、顧民生、照顧孩子與長輩、打造城市的未來。

    高虹安表示，市政團隊的施政也許並非完美，但始終保持開放態度，認真聆聽市民的聲音，即時檢討、持續改進。這次選舉，是一次重新與市民的對話，未來，她會更努力，相信市府團隊也會一步一腳印，不負所託；同時讓大家放下仇恨，重新擁抱，重新出發。希望從明天開始，竹市能盡快回到正常的節奏，一起為這座城市、為各自的生活，繼續努力、繼續打拚。

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    新竹市雙罷免投票結果出爐，涉貪停職的市長高虹安晚間宣布罷免未通過。（記者洪美秀攝）

    新竹市雙罷免投票結果出爐，涉貪停職的市長高虹安晚間宣布罷免未通過。（記者洪美秀攝）

    高虹安感謝市民「不同意罷免」，除了是對她的肯定，更是對市府團隊的信任、對市政改革方向的支持。（記者洪美秀攝）

    高虹安感謝市民「不同意罷免」，除了是對她的肯定，更是對市府團隊的信任、對市政改革方向的支持。（記者洪美秀攝）

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