桃園》罷免呂玉玲失利 罷團：鄉親惜情 不代表支持親中路線

罷免呂玉玲團隊部分志工今在平鎮區據點關心罷免開票狀況。（罷免呂玉玲團隊提供）

2025/07/26 19:59

〔記者黃政嘉／桃園報導〕首波「大罷免」今天投開票，桃園市第五選區立委呂玉玲稍早自行宣布反罷免成功，「罷呂清玲」罷免呂玉玲團隊也發敗選聲明，「感謝鄉親一起參與偉大的公民運動，雖然結果不盡如人意，但對於鄉親的決定，保持謙卑，虛心接受。」另仍對呂提到，若她繼續遵從黨意、背離民意，3年後的選舉，一樣會被民意淘汰。

「罷呂清玲」團隊嚴肅地向呂玉玲表達，「對於平鎮、龍潭鄉親決定讓您繼續留在國會，您應抱持謙卑而敬畏的心情，平鎮龍潭鄉親惜情、溫柔，不代表他們滿意您在國會的表現。若您繼續遵從黨意、背離民意，配合中國國民黨繼續維持現有的親中路線，3年後的選舉，您一樣會被民意淘汰。」

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「罷呂清玲」團隊指出，「我們不會說我們努力不夠，事實上，桃五罷團的每位志工，這大半年來，在極有限的人力和資源下，都發揮了超乎常人的意志力和抗壓性，在兼顧本業和照顧家庭之餘，用無比的熱情和勇氣，日復一日，不論風吹、日曬、雨淋，都堅持站上街頭，透過理性論述，向社會大眾表達對於國會亂象的憂心，相信大家都有目共睹，我們值得大家的掌聲。」

「罷呂清玲」團隊也說，罷免運動是漫長而困難的說服過程，這段過程並不是要製造社會對立，而是團結國家、凝聚共識的溝通對話。感謝在這段過程中，給予志工加油、打氣的民眾，你們的溫暖鼓勵，是志工繼續堅持下去的動力。

「罷呂清玲」團隊強調，大罷免公民運動還沒走到終點，8月23日還有7個選區的藍委將罷免投票，需要大家一起持續關心、聲援，祝接下來的7個選區能順利，罷免投同意，反共更有力。

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