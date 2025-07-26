大罷免失敗！AI分析中國對台策略有這「3種變化」

首波罷免案國民黨完勝，AI分析，中國對台策略可能會出現三種變化。（歐新社）

2025/07/26 22:35

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨在26日首波罷免案完勝，24位藍委全數安全挺過罷免。詢問AI ChatGPT，這場罷免結果會如何影響中國對台灣態度？ChatGPT分析工具顯示，中國對台策略可能會出現三種可能的變化。

根據 ChatGPT 生成的分析內容顯示，第一，北京可能在言辭上更強硬，例如重申「統一無法阻擋」等主張，或繼續透過官媒攻擊民進黨「搞政治鬥爭」。但在實際軍事升溫或經濟報復方面，可能會先觀望，避免直接激化情勢，因為罷免失敗顯示，民進黨不一定能完全主導民意。

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第二，北京可能加強對國民黨的「政治期待與滲透」。分析指出，中共會認為，既然國民黨沒被罷免，說明在台灣仍有統一或和平立場的民意支持空間。所以北京更可能透過民間、宗教、地方政治等「軟統一手段」加強滲透與聯繫，尤其聚焦國民黨地方勢力、基層組織、工商界。

第三，短期內減少軍事挑釁的頻率，但加強心理戰與宣傳戰。分析預測，中國軍演次數可能短期減少，以避免反效果，激化台灣團結。但在網路輿論、滲透媒體、操作假訊息上會明顯加碼，用來打擊民進黨形象、操作「民進黨罷免搞砸了」的敘事。

至於國際層面上的對應行為，分析預測可能出現以下情況：中國對美國、日本的言論會變得更具挑釁性，例如再次譴責「干涉台灣內政」。對台灣民間交流可能暫時減少，例如延後開放團客、冷處理經貿談判，作為「政治信號」。

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