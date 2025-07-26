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    徐巧芯拿到「無敵星星」恢復蜜獾風格 嗆賴清德「準備做事了沒？」

    罷免開票，立委徐巧芯面露開心。（記者方賓照攝）

    罷免開票，立委徐巧芯面露開心。（記者方賓照攝）

    2025/07/26 19:49

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕首波大罷免開票結果出爐，24件國民黨立委罷免案全部宣告失敗。被視為此次大罷免行動指標人物的藍委徐巧芯，今（26日）晚在社群發文感謝支持她的選民。而確定拿到「無敵星星」的她，也恢復「蜜獾」嗆辣風格，開嗆總統賴清德「到底準備開始好好做事了沒？」

    徐巧芯今晚在臉書PO文，「謝謝所有信義南松山的鄉親，我們做到了！這是真正的民意展現，一票又一票，讓賴清德口中『更大的民主』，證明人民需要監督政府的力量，而非無止盡的分裂與鬥爭。浪費了這麼多民脂民膏、人民的時間與民生需求，我很好奇，大惡罷終於結束了，賴清德到底準備開始好好做事了沒？要停止鬥爭了沒？」

    「回想整個過程，我無以回報，只能更認真的問政、服務，才能感謝大家讓我再贏一次！遭遇罷免，是很煎熬又折磨的過程，但我相信也把我打磨成更堅強的人。過程是真的辛苦，但我也因此學習、成長許多，不能說沒有收穫。」

    她接著說：「在這裡要謝謝所有幫忙我的志工夥伴們，在我同時要兼顧立法院工作與選舉的時候，是你們為我扛下太多太多；同時也要感謝立院的同事互相支援，我們是最團結，也最願意成為彼此後盾的戰友；還要感謝市議會的同事們，包含我選區內的戴錫欽議長、詹為元議員、秦慧珠議員，幫助我在艱困的戰場中給予無盡的協助。」

    「但還是要嘴一下：終於不用在立法院裡面聽到每一個立委無論什麼議題的發言，最後都要加上『大罷免，大成功』了。被這句話騷擾了大半年，終於可以結束了，甚感欣慰！好啦，不囉嗦，禮拜一開始，繼續認真上班！」

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