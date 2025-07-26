首波大罷免失敗告終 蔡英文：無論結果如何都是台灣民主史上最重要一步

前總統蔡英文晚間在臉書發文表示：「大家辛苦了。」（取自蔡英文臉書）

2025/07/26 19:26

劉家凱／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨在今日首波24位藍委罷免案投票取得完勝，前總統蔡英文晚間在臉書發文表示，「大家辛苦了。無論結果如何，各位公民朋友發起的這場民主運動，都是台灣民主史上最重要、最值得紀錄的一步。」

蔡英文今日晚間在臉書發文表示，罷免投票結束了，她要謝謝這些日子，在街頭上奔波的志工，謝謝特地從國外飛回台灣行使公民權的朋友，以及在機場的「接機超人」，大家辛苦了。無論結果如何，各位公民朋友發起的這場民主運動，都是台灣民主史上最重要、最值得紀錄的一步。

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蔡英文表示，她也想要告訴大家，台灣面臨的內、外挑戰與威脅依然非常多，比起任何國家都更加困難，「但是越是困難的時候，我們越要團結。」為了珍貴的民主、自由，為了確保小小多山的國家能繼續穩健前進。

蔡英文指出，希望今天的投票之後，大家能夠繼續支持賴總統與執政團隊，就像台灣的作家楊双子剛剛所說的：「我們是接力傳承民主之火的人，我們是推動歷史的人」，繼續一起為我們心愛的台灣打拚。

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