葉元之有驚無險躲過罷免 冷戰、地方組織回防戰術奏效

國民黨立委葉元之罷免案宣告失敗。（記者黃子暘攝，資料照）

2025/07/26 19:25

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市立委第7選區國民黨立委葉元之罷免案失敗。葉元之2024年立委選舉被認為贏得僥倖，在對手羅致政捲入爭議後以微幅差距勝選，多次被點名為最易罷免一席；然而，葉元之並無攸關「抗中保台」的高仇恨值爭議，儘管「通告咖」印象纏身，還被控疑似職場霸凌已故方姓助理，但葉冷戰策略奏效，關鍵階段地方組織進場支持，使葉元之有驚無險躲過罷免。

去年選舉期間，羅致政公開計算葉元之市議員任內通告次數、通告費總額，葉「通告咖」標籤自此難除，選情未被看好，但羅致政在投票前幾日捲入爭議，讓葉元之以2293票險勝。

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贏得僥倖看似為反罷不利因素，但葉元之善用這一點，攻防中數度提及羅致政，強化「民進黨選輸就翻桌」、「惡罷」印象，激化支持者投票動力。

面對「愛跑通告」的指控，葉元之多次以自己質詢次數優於許多綠委來反駁，儘管因審查機密預算時「關」直播躍上新聞版面，後續解釋自曝未領預算資料，輿論熱度仍迅速被其他藍委爭議事件蓋過，未能發酵。

大罷免主軸為「抗中保台」，但葉元之未有類似與中共政協主席王滬寧握手、藍委徐巧芯發言「海鯤號浮起來就給錢」的鮮明爭議，在立院僅是配合國民黨團爭議表決，也讓「傅」隨組織、「罷免葉元之就是罷免傅崐萁」的口號渲染力降低。

葉元之「人和有問題」傳聞不斷，市議員曾煥嘉替其舉辦3場大爆滿說明會，地方組織回防力挺，破除葉與地方不和傳聞，方姓助理事件儘管一度斲傷葉形象，但勞資事件未能在選區轉化為挺罷情緒擴散；此外，葉元之採取冷戰戰法，壓制選區罷免熱度，連立委競選總部的反罷看板，也是最後投票倒數階段才換上，成功躲過罷免。

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