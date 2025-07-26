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    朱立倫：感謝民眾用選票證明台灣民主成熟 賴總統應向人民道歉

    首波大罷免投票藍營立委全數過關，國民黨主席朱立倫（中）26日晚間召開記者會，呼籲停止惡鬥。（記者張嘉明攝）

    首波大罷免投票藍營立委全數過關，國民黨主席朱立倫（中）26日晚間召開記者會，呼籲停止惡鬥。（記者張嘉明攝）

    2025/07/26 19:32

    〔記者施曉光／台北報導〕國民黨在今日首波24位藍委罷免案投票取得完勝，該黨主席朱立倫晚間於中央黨部召開記者會回應開票結果，並率領黨務主管與部分藍委向全民深深一鞠躬表達感謝，他說，要感謝最偉大、最智慧的台灣人民，發揮成熟民主，用選票證明台灣的民主成熟、偉大，大家一起共同守護住台灣與民主。

    朱立倫還說，賴清德總統應該站出來向台灣人民道歉，反省檢討如何在全世界拼經濟與關稅貿易戰時，台灣該做些什麼事情，才能在挑戰中度過難關，而且不要再有政治惡鬥的念頭。朱立倫在發表談話後隨即離去，沒有接受媒體訪問。

    朱立倫表示，任何人都不能翻桌重選，不能夠選輸還要搞大惡罷，任何人都不能想要一黨獨大，破壞民主，所有台灣人民今天選擇安定，選擇政府應該做事而不是搞惡鬥，所以今天不是任何政黨的輸贏，而是人民的大勝利，而且台灣人民證明我們的民主成熟偉大。

    朱立倫說，8月23日還有7位國民黨立委面臨大惡罷，他期待這場「政治鬧劇」到此為止，台灣不要再內耗，政治惡鬥，好好拼經濟、做事情，才是全民之福。

    朱立倫強調，在台灣沒有人可以隨便被貼上愛台灣或賣台灣的標籤，不能再搞二分法，大家都愛台灣，沒有人可以被隨意出征，這才是大家熱愛的台灣，台灣多元價值與民主這次真的守住了，他再次感謝大家願意出來守護台灣。

    此外，朱立倫也感謝志工、黨工以及藍營青年軍在街頭巷尾力拼，並感謝立法院在院長韓國瑜帶領下的團隊，將士用命，以及感謝台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、桃園市長張善政、台中市長盧秀燕等所有藍營縣市長，大家與藍委組成團隊，同舟一命打拼，他還要感謝每一位來幫忙的人，包括前總統馬英九與戰鬥藍領袖趙少康等人，並感謝民眾黨在黨主席黃國昌的帶領下一起反惡罷。

    朱立倫說，國民黨立委經過這一戰後，不會忘記初衷以及人民的付託，每天都會拼福國利民的法案，不畏強權，一定站在人民這一邊，而在經過這次考驗後，大家也都充滿感恩之心，全黨團結也將一致在823守住所有國民黨的席次。

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