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    罷團大安強強滾：雖未達成最終目標 仍是一場屬於台灣人民的勝利

    大安強強滾領銜人小諭。（記者董冠怡攝）

    大安強強滾領銜人小諭。（記者董冠怡攝）

    2025/07/26 19:23

    〔記者董冠怡／台北報導〕對於罷免藍委羅智強未成功，罷團「大安強強滾」表示，雖然未能達成最終目標，但仍是一場屬於台灣人民的勝利，歷時9個月不靠政黨、資本，全靠來自各行各業的公民志工自發組織，在大安區每個街角傳遞民主的種子，深深感謝所有站出來，付出時間、體力和信念的志工與公民。

    大安強強滾指出，從冬季青鳥到酷暑站路口、從一張張連署書和一份份文宣，到一場場街頭宣講、無數次的掃街行動，每一寸進展都是由公民刻劃出來，不是為了報復、政黨，而是要讓立委們知道，「人民在看、人民有聲音、人民要負責任的民意代表」。

    罷團提到，團隊揭示的諸多議題，包括立委是否應該為台灣國家主權把關、該在國會裡真正討論及問責，種種質疑和要求，不會隨著投票結果而消失，奉勸國民黨與立法院中的多數立委，「這不是你們的勝利！」也沒因此免責，只是暫時避開了問責，卻無法逃避人民的期望與監督。

    罷團說，期盼立委們回到代議士的本分，好好議決、充分討論，以國家利益為優先，而非政黨私利，人民願意給機會，但不再容許背棄與拖延。「這場運動，讓我們重新證明，台灣人民還在民主的窄廊中，頑強前行。」

    此外，「我們不是輸了，只是提醒了這個國家最該記得的事」，那就是民主不是只有選舉那天才存在，而是每一天，每個人，願意站出來，說一句「不可以」的時候，民主才真正活著。

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