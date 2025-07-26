不只藍白 小粉紅看大罷免結果嗨翻：灣灣快回家！

首波大罷免全數告吹，挺罷方士氣大受打擊。（記者叢昌瑾攝）

2025/07/26 22:09

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕首波大罷免今天（26日）完成投開票，24件國民黨立委罷免案和新竹市長高虹安罷免案全部宣告失敗。結果出爐後，不只藍白支持者，對岸小粉紅們也嗨翻天，還有人高喊「灣灣快回家」！

726大罷免下午4點開始計票後，不同意罷免票一路領先同意罷免票，最終全部不通過。國內藍白支持者紛紛在網上大肆嘲諷綠營、罷團和青鳥們，而挺罷方也大受打擊，社群崩潰貼文不斷。

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不只藍白，今次罷免結果也在中國微博上掀起熱議，大批小粉紅嗨喊「灣灣快回家」、「青鳥就是一群廢物」、「從來沒覺得台灣新聞怎麼這麼好看！」、「快回祖國懷抱吧」、「一個都沒拉下來，看來島內風向變了」、「加速梧桐（武統諧音）腳步！」、「台灣的綠營就是欺軟怕應，打一頓就好了」

還有另外一群中網友則酸「連要飯黨都幹不掉，民進黨也是真夠爛」、「又要來當乞丐了」、「我還指望民進黨弄沒KMT呢，嘖！就這程度，讓國民還能要飯」、「館長估計要成TZ（統戰）價值最大的人了」、「成不成功都一個樣，一島蛙，呱呱呱」。

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