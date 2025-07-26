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    首頁　>　政治

    賴清德、林右昌辭黨職？民進黨：這樣對不起公民

    民進黨秘書長林右昌（右）、立法院黨團幹事長吳思瑤（左）晚間在黨中央舉行記者會。（記者王藝菘攝）

    民進黨秘書長林右昌（右）、立法院黨團幹事長吳思瑤（左）晚間在黨中央舉行記者會。（記者王藝菘攝）

    2025/07/26 19:23

    〔記者陳昀／台北報導〕首波大罷免今天完成投票，截至目前各區「不同意」罷免票仍持續領先。對於民進黨主席賴清德及黨秘書長林右昌有沒有可能請辭？林右昌晚間在記者會回應媒體時重申，請不要將這場史無前例的公民運動，窄化扭曲成政黨的勝負，這樣對不起公民團體及無數志工；對於立法院民進黨團是否人事異動，黨團幹事長吳思瑤也說，這場公民運動不需跟政黨之間劃上等號。

    林右昌與吳思瑤晚間在民進黨中央黨部召開記者會。面對媒體詢問黨內檢討，賴清德或林右昌有沒有可能請辭？林右昌表示，這是一場台灣民主史無前例的公民行動，不要窄化扭曲成政黨之間的對決與勝負，競爭過程中，國民黨一直想將公民運動抹黑成政黨惡鬥，但本質並非如此，「請不要這樣想，也不要這樣看待它，這樣會對不起公民團體以及無數志工們」。

    對於黨團人事會不會有異動？吳思瑤說，這是一場公民運動，不需要跟政黨之間劃上等號，未來在立法院運作上，民進黨團依舊會堅守立場，堅持立法院的民主原則不容戕害，只要是對國家有利的民生法案，執政黨團長期以來都是站在合作、溝通、對話的角度，但如果傷及國家利益、危及國家安全，民進黨團依舊會展現堅強戰鬥力，捍衛國家主權與憲法的立場不會改變，也不放棄與在野黨對話。

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