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    首頁　>　政治

    雙和罷免林德福張智倫未過關 志工感性分享互相鼓勵

    雙和罷團領銜人朱約信（右）和mini向志工們表達感謝。（記者翁聿煌攝）

    雙和罷團領銜人朱約信（右）和mini向志工們表達感謝。（記者翁聿煌攝）

    2025/07/26 19:16

    〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市雙和罷團今天在中和一起看開票結果，隨著開票結果不理想，大家也顯得情緒低落，甚至在擦眼淚，但是領銜人朱約信和MINI站出來安慰大家，不知道台灣明天政局會變成怎樣，要感謝志工的全力付出，願意出來承擔辱罵和勞累，沒有大家不會走到今天，公民的力量永遠不會消失。

    罷團成員表示，感謝所有志工的付出，原本天真以為只要站出來就會成功，但在實際過程中遭遇許多困難，從當初一階開始不到20人收連署書，大家硬著頭皮開始推動，但是過程中得到民眾愈來愈多的迴響，給志工們更多的勇氣走下去，並且讓社會逐漸凝聚罷免不適任立委的共識。

    罷團成員表示，這次罷免尋求公民合作，就是想要用法律制度汰除不適任立委，大家雖然知道雙和區林德福和張智倫這兩個立委很難被罷免，但是志工踴躍參與，大家雖然沒有選舉經驗，但是大家努力付出心血和汗水，堅持走到最後。

    雙和罷團領銜人朱約信和MINI表示，再次對大家表達感謝，這次站出來忍受許多不諒解，罷免案終究在雙和地區獲得超過十萬人支持，值得大家感到欣慰，推翻原本的舊勢力本來就不容易，有大家的支持和努力，歷史會記住這一天。

    大罷免即時開票專頁

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