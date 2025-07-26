大罷免失敗！藍委翁曉玲喊要卓揆知所進退

國民黨立委翁曉玲。（資料照）

2025/07/26 19:23

〔記者林欣漢／台北報導〕24名立法委員及新竹市長高虹安罷免案全數不通過，國民黨立委翁曉玲今日直言，賴清德總統應該出來向全體國人道歉，行政院長卓榮泰也要率領內閣下台，這次不同意罷免的另一個意涵是對賴總統就職滿一年的施政投下不信任票，因此卓揆應該知所進退，不要戀棧。

翁曉玲表示，今天的投票結果非常明確，台灣人民不同意這種政治惡鬥、政治清算，只因為不符合賴總統、卓揆的如意算盤，就發動這樣的大惡罷，今天台灣同胞是有智慧的投下神聖一票，來反對民進黨政府這種惡意的政治操作。

請繼續往下閱讀...

翁曉玲說，賴總統應該出來向全體國人道歉，卓揆也要率領內閣下台，因為這次的不同意罷免另一個意涵，是對賴總統就職滿一年的施政投下不信任票，因此卓揆應該知所進退，不要戀棧行政院長的位置，儘速率內閣下台。

翁曉玲認為，內閣一定要更換，否則現在行政院、立法院高度對抗的情況下，卓榮泰已經沒有任何理由擔任院長去領導行政團隊，他們也不尊重立法院、不依法行政，不下台只是會讓台灣繼續內耗、空轉，絕對不是台灣之福、全民之福。

另外，立法院11日三讀通過國民黨團提出規模5450億元「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」，其中匡列2350億元，預計今年10月底前普發現金1萬元，翁曉玲呼籲行政院不要再提出覆議了，大罷免的結果非常清楚，人民認為行政院在惡意杯葛、對抗，這一點意義也沒有，不被人民所認同，該怎麼做就怎麼做。

翁曉玲說，除了普發現金，還有政院之前統刪對地方的一般性補助款25%，也要儘快撥款給地方政府。中南部縣市因為颱風的災害，造成的災損非常嚴重，希望政院能趕快把地方補助款還給台南、嘉義等縣市，讓他們能拿這筆錢去做災害的復原及重建，幫助災民重建家園，這是非常重要的一件事。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法