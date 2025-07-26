罷免李彥秀失敗但「同意票超過門檻」 港湖罷秀：民主不是一次投票的終點

「港湖罷秀」發言人李澤中表示，民主不是一次投票的終點，即使這次罷免未能通過，他們也將持續前進，因為改變不會立刻發生，但需要開始行動才會促成改變。（取自港湖罷秀臉書）

2025/07/26 19:16

〔記者孫唯容／台北報導〕大罷免今（26）日投票，最終全台24位國民黨立委皆安全下莊，台北市第四選區罷免李彥秀委員案，以7萬8560票達法定門檻，不過不同意票達10萬5169票，最終未能通過罷免。「港湖罷秀」發言人李澤中表示，民主不是一次投票的終點，即使這次罷免未能通過，他們也將持續前進，因為改變不會立刻發生，但需要開始行動才會促成改變。

李澤中說，首先要向每一位出門投票的市民致謝，你們讓民主不只是制度設計，更是人民意志的具體實踐，他們也感謝所有站上街頭、走進社區的志工與協力團體，是你們讓這場行動得以成形、延燒至今。

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李澤中指出，這次罷免投票將近60%的投票率，代表其結果具代表性，儘管多數民眾選擇不同意罷免，他們依舊誠摯期待李彥秀委員能正視這場罷免所揭露的民意聲音，努力以行動回應民眾期待，放下意識形態與政黨壓力，專注港湖、守護台灣。這次未能成功，讓他們看見了社會對民主制度的理解與多元選擇，也看見了罷免運動所帶動的基層政治能量。部分志工會持續推動公民參與、深化地方組織，透過民主實踐培養更多監督政府、建設地方的能量，迎接未來更多挑戰。

李澤中表示，這樣的結果，既是一次民主過程的縮影，也提醒我們，民主之路從來不易，需要更多的溝通與凝聚。他們誠摯感謝所有今天走進投票所的公民朋友，也向每一位志工、協力組織、支持罷免的立委、議員、反共護台聯盟，以及在這條路上並肩作戰的廠商與在地居民，獻上最深的敬意。因為有你們，他們才能一起為民主行動寫下篇章。

李澤中表示，這場運動的價值不只在結果，他們已成功促成港湖地區對民主制度的重新認識，並為未來本土陣營的動員與在地網絡建立了寶貴基礎，已凝聚出一個深耕地方、關注公共事務的網絡，我們也會繼續將這股力量轉化為民防組織與地方治理能量，推動文史保存、民主教育與本土價值的深根發展。「民主不是一次投票的終點，而是日常的耕耘。即使這次罷免未能通過，我們也將持續前進，因為改變不會立刻發生，但需要開始行動才會促成改變。」

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