花蓮罷傅達門檻、破4.8萬 領銜人遺憾「但微光不會熄滅」

罷團「微光花蓮」在難過後，一起手搭手，喊著「微光加油」，希望繼續在花蓮努力，讓微光繼續發光。（記者花孟璟攝）

2025/07/26 19:19

〔記者花孟璟／花蓮報導〕第11屆立委傅崐萁罷免案今天投票，花蓮投票率超過6成，在傅崐萁發表談話後，罷傅連署領銜人李美玲、副領銜人潘文欽及發言人W在總部向支持者鞠躬，「感謝4萬8000多位花蓮人投票，我們達門檻了」；李美玲說，無法否認遺憾及失望，這是一場小蝦米對抗大鯨魚的戰役，但花蓮人已創造奇蹟，有4.8萬人勇敢投同意，花蓮人沒有輸，這是一場光榮戰役，罷團雖敗猶榮，「不放棄就有希望，微光不會熄滅，還要繼續在花蓮努力貢獻！」

罷免傅崐萁下午4點投票完畢，在傍晚5點多票數已有明顯拉開，花蓮罷傅總部微光花蓮內瀰漫低迷氣氛，在傅崐萁約傍晚6點發表勝利談話後，許多支持者湧入總部，還有媽媽抱著孩子前來，在總部內默默流淚，甚至有阿姨騎機車、安全帽都來不及脫，就衝到總部內崩潰地說：「童子賢都來幫我們了，為什麼仍不能翻轉」，志工則不斷地安慰。

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「花蓮人都知道，反對罷免方在花蓮根深蒂固、盤據20幾年」，李美玲說，花蓮長期以來，政治文化都被少數人壟斷話語權，公共資源分配不均，問政品質無法問責，甚至缺少應有的民主，花蓮人曾試著更快、更直接的方式透過罷免改變，對於這次結果，她感謝全台灣每一位與花蓮同行的朋友，雖然無法否認遺憾及失望的情緒，但並不代表花蓮人輸了，強調「微光不會熄滅，還要繼續加油」。

她表示，志工群都是花蓮的平凡公民，從提議連署到連署、投票，從冷漠到響應，交出了3萬2000多份罷免連署書短短幾個月內，罷傅這個「不可能的任務」成為全台灣最受矚目的行動，讓台灣人看見來自花蓮的奇蹟。

李美玲強調，罷團尊重花蓮多數人的決定，她要呼籲傅先生，務必尊重、聆聽罷免方背後的公民聲音，花蓮不能只存在一種聲音，希望傅崐萁開啟與公民對話的機制，不容許打壓民意的事情繼續發生，期盼花蓮未來可以更好。這是終點，也是起點，明天罷團將出發車掃謝票，「這場仗我們一起努力過」。

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支持者衝進微光花蓮總部，連安全帽都來不及脫，直呼「童子賢都來幫大家了」，對於結果難過得無法接受。（記者花孟璟攝）

支持者給罷團領銜人李美玲一個擁抱，感謝罷團的努力。（記者花孟璟攝）

罷免傅崐萁連署領銜人李美玲（中）、副領銜人潘文欽（左）及發言人W（右）鞠躬，向所有一起努力的花蓮人致歉，因為努力不夠而無法翻轉。（記者花孟璟攝）

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