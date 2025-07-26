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    藍委廖先翔獲78798票 度過罷免危機

    新北市長侯友宜今天上午陪立委廖先翔前往投票。（記者俞肇福攝）

    新北市長侯友宜今天上午陪立委廖先翔前往投票。（記者俞肇福攝）

    2025/07/26 19:18

    〔記者俞肇福／新北報導〕新北市第12選區立委廖先翔罷免案今（26日）投票，開票時原本呈現拉鋸戰，最終不同意罷免票78798票，領先同意罷免票的60944票，以1萬7000多票差距，宣布成功通過罷免案挑戰。

    廖先翔原本今天早上與下午2點，都告知媒體今天不會設開票處，也不會接受媒體採訪，僅會在臉書貼文說明，但是在下午5點多接到電話，新北市長侯友宜率領新北市黨籍立委召開記者會，廖先翔還來不及開門跟上門祝賀的支持者道謝就提早離去。廖先翔父親、前新北市黨議員廖正良接獲支持者致賀，他一一跟鄉親感謝，讓廖先翔繼續為選區民眾服務。

    新北市立委選舉第12選區（包含汐止、金山、萬里、瑞芳、平溪、雙溪、貢寮七個行政區，一般稱七星區立委或汐止立委），推動罷免立委廖先翔的公民團體「七星齊心斷翔」，經過一階、二階到今天（26日）三階罷免投票；根據公職人員選舉罷免法規定，罷免案投票結果，有效同意票數多於不同意票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數25％以上，即為通過。新北市第12選區廖先翔罷免案選舉人數為266243人，罷免案成功所需的25％選舉人數，需要超過66561票。

    大罷免即時開票專頁

    國民黨新北市立委廖先翔今天通過罷免的考驗。（記者俞肇福攝）

    國民黨新北市立委廖先翔今天通過罷免的考驗。（記者俞肇福攝）

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