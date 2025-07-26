726大罷免不如預期 中市第2、3、8選區罷團8/23不放棄

726大罷免不如預期，但台中市第二、三、八選區罷團表示不放棄，823繼續努力。（記者歐素美攝）

2025/07/26 19:08

〔記者歐素美／台中報導〕726大罷免投票不如預期，將於823投票的台中市第2、3、8選區皆表示，不會放棄，擦乾眼淚過後依舊要把握最後七席翻轉機會。中二選區罷團並將於明起（27日）起展開街頭大「站」，以推廣三階投票，盼望所有期盼改變的中二選民在過了昨天之後，依然能堅定在823投下同意罷免。

台中市第2選區罷團「中二解顏」發言人小彥表示，這段時間公民所凝聚的力量，已從最初的一小群人，擴展成一個團隊，再從一個團隊擴大為35個，最終匯聚成超過120萬份連署書。對於第一波的投票結果必須勇敢接受，因為這就是民主的真實樣貌。但今天過後，一旦選擇退縮，這些不適任立委的野心就會更加龐大；一旦放棄關心政治政治，終將和香港走向同樣的命運。

請繼續往下閱讀...

解顏團隊並於社群呼籲，唯有願意繼續相信，才能有更好的明天。團隊將於明天（27日）開始站路口，推廣三階投票，盼望所有期盼改變的中二選民在過了昨天之後，依然能堅定在823投下同意罷免。

第3選區罷團「中三拒瓔」發言人Connie表示，投票結果讓人非常遺憾，但也尊重每位公民的選擇，也了解到我們所對抗的是多巨大的資源和力量，但我們仍未放棄，相信只有扛起這挫敗的感覺，才更能激勵我們往前行。對於823投票，可以想像對手會傾全國的力量來對付僅剩的7個罷團，請求全國各地的公民團體，不要放棄希望，支援對抗接下來的戰役。

第8選區罷團領銜人廖芝晏表示，這些選區本來就是藍營的優勢，罷免本來就是非常困難的事情。國民黨選擇用動員比賽與公民站在對立，持續選擇用欺騙的方式對民眾說謊，不管如何，這場艱難的戰役，我們都會堅持的走到最後一刻！726縱然我們輸了，但台灣的民主一定可以更加穩固！823我們會堅持到底！

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法