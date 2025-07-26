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    首頁　>　政治

    中選會公布：台中立委廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋罷免不通過

    國民黨台中市三位罷免案的立委在市黨部向選民致意，高呼「台灣加油」！（記者廖耀東攝）

    國民黨台中市三位罷免案的立委在市黨部向選民致意，高呼「台灣加油」！（記者廖耀東攝）

    2025/07/26 19:05

    〔記者張瑞楨／台中報導〕罷免台中市三名國民黨立委今天投票，台中市選舉委員會與中央選委會晚間6時許公布，第11屆立法委員，台中市第四選區立委廖偉翔、第五選區立委黃健豪、第六選區立委羅廷瑋罷免案，皆不通過。

    依公職人員選舉罷免法規定，有效同意票數多於不同意票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數的四分之一（25％）以上，罷免案始能通過。

    上述三名藍委的選區，選舉人數、罷免門檻，投票率，以及同意罷免、不同意罷免等開票結果如下：

    中四選區國民黨立委廖偉翔，該選區的選舉人數33萬7718人，罷免門檻（選舉人總數四分之一）8萬4430人，投票結果為：投票率56.66%，同意罷免票數8萬3812票，不同意票數10萬6534票，同意票未達門檻，且不同意票數高於同意票數，罷免不通過。

    中五選區國民黨立委黃健豪，該選區的選舉人數37萬4348人，罷免門檻9萬3587人，投票結果為：投票率55.95%，同意罷免票數8萬8914票，不同意票數11萬9540票，同意票未達門檻，且不同意票數高於同意票數，罷免不通過。

    中六選區國民黨立委羅廷瑋，這個選區的選舉人數27萬7436人，罷免門檻6萬9359人，投票結果為：投票率58.14%，同意罷免票數7萬4012票，不同意票數8萬6422票，同意票雖超過門檻，但不同意票數高於同意票數，罷免不通過。

    大罷免即時開票專頁

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