人物側寫》牛煦庭為選市議員曾退出國民黨 後自詡「在野黨復興希望」

立法委員牛煦庭。（記者周敏鴻攝）

2025/07/26 19:08

〔記者周敏鴻／桃園報導〕被視為大罷免中重要目標之一的桃園市第1選區國民黨立委牛煦庭，已宣布「罷免案未通過」！「小牛」牛煦庭的學歷漂亮、政治路順遂，還曾自詡是「在野黨復興的希望」，因此，儘管他形象清新、口才好而吸引了許多支持者，卻始終有部分地方人士認為他「傲慢」而難以認同。

倫敦政經學院碩士 蔡英文學弟

牛煦庭是政治大學外交系畢業、2016在英國倫敦政治經濟學院取得碩士學位，成為前總統蔡英文學弟，讓他踏入政壇時格外引人注意；英國返台那一年，他宣誓加入國民黨，2018年因不滿黨內提名規定，拒絕參加初選並退黨，並以無黨籍身分當選桃園市議員；2022年他以無黨籍身分連任桃市議員，隔年2月申請恢復國民黨籍，再於立委選舉的黨內初選中勝出，2024年當選立委。

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牛煦庭步入政壇，地方人士多不意外，他們說，他父親牛廉曾兩度參選桃園縣議員，雖都落敗，卻看得出牛廉在地方政壇淵源深厚；牛廉一路積極栽培牛煦庭從政，牛煦庭踏入政壇後也設定階段性目標，當選市議員後再順利當上立委。

7月間，牛煦庭的不同意罷免布條被破壞，他在臉書發文：「收到很多情報，小牛因為能修法、能論述，早就成為綠營眼中釘...就是要除掉最年輕的立委，要打倒在野黨復興的希望」，地方人士批評，文中盡是牛的傲慢，加上飽受抨擊的「指稱罷免團體是垃圾」、在立法院動粗、外界認為他只想服務龜山而蘆竹是外地等爭議，儘管他如今通過罷免案考驗，未來也未必是坦途。

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立法委員牛煦庭（左）。（記者周敏鴻攝）

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