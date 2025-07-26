守住濁水溪以南藍營唯一區域立委 丁學忠：政治不應製造對立

丁學忠反罷免總部前湧入大批支持者見證反罷免成功。（記者黃淑莉攝）

2025/07/26 18:58

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林第一選區立委丁學忠罷免案（26）日下午6點多全部開票完成，丁學忠守住虎尾大票倉，僅在水林、北港小輸，最後不同意罷免票超過同意罷免1萬9833票，成功守住藍營在濁水溪以南唯一一席區域立委。

丁學忠在6點10分左右抵達反罷免總部旁天后宮前的開票中心，受到支持者熱烈歡迎，高喊「榮耀海線、再贏一次」。

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丁學忠指出，這一年來受到罷團以惡質造謠抹黑、抹紅、人設毀滅，看到地方因為罷免對立很不捨，政治是要為人民帶來幸福、快樂，政治不是製造對立，感謝地方支持者不分藍綠大家共同努力克服這次罷免行動，不同意票數以大幅差距贏過同意罷免票，讓反罷免成功。

丁學忠表示，未來他會繼續在立法院爭取更多福國利民的政策、為地方爭取更多建設，讓雲林加速進步。

大罷免即時開票專頁

立委丁學忠（右5）在立委張嘉郡、雲林縣副議長蔡咏鍀、議員李明哲等人感謝鄉親支持讓反罷免成功。（記者黃淑莉攝）

立委丁學忠（前排左）與立委張嘉郡高喊「榮耀海線再贏一次」。（記者黃淑莉攝）

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